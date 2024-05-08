الشناوي أم شوبير.. إعلامي يكشف الأقرب لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف الإعلامي أمير هشام تفاصيل نارية بشأن حارسي النادي الأهلي محمد الشناوي وشوبير عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أمير هشام: الشناوي لم يتمرد داخل الأهلي وشوبير الأقرب لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب مؤجلات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

بهذا الفوز الكبير ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 30 في المركز السابع بدلاً من العاشر من 14 مباراة ، فيما توقف رصيد الإتحاد عند 32 نقطة من 21 مباراة ويبقي في المركز الخامس.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره بلدية المحلة في خضم منافسات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدوري الممتاز".

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتقام مباراة الأهلي وبلدية المحلة يوم السبت المقبل الموافق الحادي عشر من شهر مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.