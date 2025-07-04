الكشف عن تفاصيل نهائي سلسلة كأس العالم وبطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث

عُقد عصر اليوم الجمعةمؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل نهائي سلسلة كأس العالم وبطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث واللتان تستضيفهما مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 4 إلى 14 يوليو الجاري.

وشهد المؤتمر، حضور روب ستول رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، واسماعيل موسى رئيس اتحاد شمال افريقيا للخماسي الحديث ، والدكتور محمد محمود ابو العزم عميد شؤون الطلاب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل نيابة عن الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية.

من جانبه أعرب روب ستول رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث عن سعادته بتواجده في مصر، مرحبا بحضور المؤتمر، مؤكدا أنه فخور بأن يكون متواجدا في ختام سلسلة كأس العالم 2025 بمصر بعد أن كانت البداية في مصر أيضا ثم في المجر ثم بلغاريا وأخيرا بمصر مرة أخرى، حيث الاهتمام باللعبة الأوليمبية الخماسي الحديث والذي أسفر عن نتائج أبرزها تتويج النجم أحمد الجندي بأولمبياد باريس.

وتوجه ستول بالشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية على استضافة نهائي كأس العالم وبطولة العالم للتتابعات

وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للبطولة ، أشاد ستول بجهود الاتحاد المصري للعبة برئاسة المهندس شريف العريان نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

واختتم رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث تصريحاته قائلا : "أتمنى حظا سعيدا لكل الابطال المشاركين في البطولتين.. وننتظركم في أولمبياد لوس انجلوس عام 2028".

أما المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، فأكد أنه يشعر بالفخر بتنظيم مصر لنهائي سلسلة كأس العالم 2025 بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، والتي أصبحت حاضرة في تنظيم البطولات العالمية كل عام وحازت ثقة الاتحاد الدولي للعبة، معربا عن فخره أن يكون أول نهائي كأس عالم في التاريخ يقام بلعبة الموانع الجديدة بدلًا من الفروسية ينظم على ارض مصر.

ورحب العريان بجميع الوفود المشاركة في البطولة، متمنيًا التوفيق للجميع، وكذلك رحب بالأمريكي روب ستول رئيس الاتحاد الدولي للعبة ، مؤكدًا أن الجميع يستمتع بمنافسة رائعة بين أفضل ابطال الخماسي في العالم .

وتابع العريان أن المنتخب الوطني يشارك بالحد الأقصى وهو ثلاثة لاعبين وثلاث لاعبات، وبالفعل تمكنت كل من البطلة المعجزة فريدة خليل الحائزة على لقب بطولة العالم للناشئين الأسبوع الماضي، والبطلة ملك إسماعيل من التأهل للدور النهائي، وأن ثلاثي منتخب الرجال الذي يضم معتز وائل الفائز ببطولة العالم للناشئين الأسبوع الماضي ، والبطل مهند شعبان واللاعب الصاعد محمد حاتم حسن سيبدأ مشواره في البطولة غدًا ، متمنيا لهم التوفيق وأن يتواجدوا على منصات التتويج.

أما إسماعيل موسى رئيس اتحاد شمال افريقيا للخماسي الحديث ، فتوجه بالشكر للدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تقدمه للخماسي الحديث ، وكذا لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي على اهتمامها باللعبة ، وللمهندس شريف العريان على قيادته الاحترافية لاتحاد الخماسي الحديث ، مرحبا بروب ستول رئيس الاتحاد الدولي في مصر .

وأكد إسماعيل موسى أن اتحاد شمال افريقيا داعم دوما للخماسي الحديث المصري وابطاله.

ورحب الدكتور محمد محمود ابو العزم عميد شؤون الطلاب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالحضور جميعا ، مؤكدا أن الأكاديمية أصبحت بيتا من بيوت الرياضة المصرية ، معربا عن تمنياته بحصول الأكاديمية على جائزة الاتحاد الدولي لأفضل تنظيم كما سبق وأن حصلت عليها من قبل.

وأعرب الدكتور محمد عن فخره بأن الأكاديمية كانت أول من استضاف بطولات الخماسي الحديث بنظامها الجديد حيث رياضة الموانع بدلا من الفروسية .

وأضاف أبو العزم أن الدكتور إسماعيل عبد الغفار يوليو اهتماما كبيرا بتنظيم البطولات والأبطال الرياضيين وخاصة الرياضيين من أبناء الأكاديمية كأحمد الجندي وسارة سمير ابطال اوليمبياد باريس.

ويقام نهائي سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث بمشاركة أفضل 36 لاعبا، وأفضل 36 لاعبة على مستوى سلسلة كأس العالم لهذا العام ، حيث أقيمت ثلاث جولات قبل الوصول للنهائي كانت الأولى بالقاهرة، والثانية بالمجر والثالثة ببلغاريا.

وكان لمصر نصيب الأسد في حصد 6 ميداليات بالثلاث جولات التي أقيمت من السلسلة حيث توجت مصر بذهبية السيدات لفريدة خليل وبرونزية الرجال لمهند شعبان في القاهرة، وبذهبية الرجال لمعتز وائل وفضية السيدات لفريدة خليل في جولة المجر ، وبذهبية وبرونزية السيدات لفريدة خليل وملك إسماعيل على الترتيب بجولة بلغاريا.