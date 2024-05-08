قالي كنتي صح.. ياسمين عبد العزيز تكشف سبب غضب أحمد حلمي منها

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن سبب غضب الفنان أحمد حلمي منها ، بسبب اعتذارها عن مشاركته فى عمل سينمائي ، ومشاركتها بفيلم “تمن دستة أشرار” .

وقالت ياسمين عبد العزيز خلال لقائها ببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس: أن فيلم تمن دستة أشرار، كان معروض عليها فى نفس الوقت الذى عرض عليها فيلم مع الفنان أحمد حلمي وكانت مساحة الدور أكبر ، ولكنها أعترت له وفضلت أن تخوض المشاركة بفيلم “تمن دستة أشرار” ، معلقة: “اعتذرت عن فيلم أحمد حلمي ووافقت على تمن دستة أشرار علشان أنا شايفة الشخصية مختلفة وقتها أحمد حلمي زعل”.

وتابعت ياسمين عبد العزيز ، معلقة: “أحمد حلمي لما زعل مني قال إزاي تعتذري وما تشتغليش معايا فقلت له أصل الدور عاجبني وفعلًا فيلم تمن دستة أشرار كسر الدنيا وعمل إيرادات كويسة، وبعد فترة بعد لما زعل مني بعد حوالي 10 سنين قال لي عارفة يا سمسم إن الفيلم عجبني وأنتى كنتي صح”.

ودخلت الفنانة ياسمين عبد العزيز في نوبة بكاء شديدة حينما ذكر تفاصيل انفصالها عن الفنان أحمد العوضي ، قائلة: انها تعشق الفنان أحمد العوضي بشكل كبير، وقالت:" الطلاق يحدث بعد عدة مشاكل.

وجهت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، رسالة إلى الفنان أحمد العوضي وزوجته السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال تواجدها بمعرض الكتاب بـ أبو ظبي.

وقالت إسعاد يونس لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي: «اتهدوا بقى وأعملوا أي منظر طالما لسه بتحبوا بعض، قرفتونا في عيشتنا، ثم النصيب ده بتاع ربنا، والجميل في الموضوع أنهم بيكنو لبعض كل الحب والاحترام وربنا يكتب الخير اللي بنتمناه ليكم يارب».

وطرحت قناة dmc البرومو الدعائى لحلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز مع إسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة.

وتحدثت ياسمين عبد العزيز خلال الحلقة عن الكثير من تفاصيل حياتها العملية والشخصية وعلى رأسها انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.