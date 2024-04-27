«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

تداولت أنباء خلال الأيام الماضية، بوجود خلاف بين الفنانتين بدرية طلبة وياسمين عبد العزيز، وذلك بسبب عدم حضور الأخيرة حفل زفاف “سلمي” ابنة بدرية طلبة، وعدم إصدار أي تعليق منها على الزفاف، بالرغم من صداقتهما القوية.

وفاجأت بدرية طلبة، جمهورها، اليوم، بتعليقها على منشور لياسمين عبد العزيز، الذي كانت تروج من خلاله “ياسمين” عن حلقتها ببرنامج “صاحبة السعادة”.

وكانت ياسمين عبد العزيز نشرت صورة تجمعها بالفنانة إسعاد يونس، وعلقت عليها: "صاحبة السعادة"، لتعلق لها بدرية طلبة على الصورة: “أيوه بقي”.

واحتفلت الفنانة بدرية طلبة، الأربعاء، بحفل زفاف ابنتها سلمى، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث لازمت بدرية ابنتها خلال تجهيزاتها قبل بدء الحفل، وحرصت على التواجد معها في غرفتها، وانتشر فيديو لها وهي تطلق الزغاريد، وفي نفس الوقت تبكي من الفرحة، وتحتضن ابنتها وسط مشاعر متباينة في هذه المناسبة السعيدة.

وكانت الفنانة بدرية طلبة قد احتفلت بـ"حنة" ابنتها سلمى، وسط أجواء عائلية، وشاركت فيديو من الحنة، عبر “ستوري” حسابها بموقع “إنستجرام” وظهرت فيه بدرية وابنتها ترتديان الساري الهندي.

أعمال بدرية طلبة

شاركت بدرية طلبة خلال فيلمين تم عرضهما فى موسم إجازة منتصف العام الدراسي 2024، وهما "الملكة" بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وتدور أحداث فيلم الملكة فى إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية "ماجدة"، لديها نادٍ رياضي، تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين منها؛ من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.