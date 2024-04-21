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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ياسمين عبدالعزيز ومحمد رمضان نجوم الفن في عزاء صلاح السعدني

صدى البلد

شهد عزاء الفنان صلاح السعدني، حضور   الكثير من الفنانين، منهم  الفنان محمد رمضان، والفنانة ياسمين عبد العزيز، كريم عبد العزيز  علاء مرسي، أحمد فتوح، أحمد سلامة، سامي مغاوري، وعايدة رياض، على الحجار، عارفة عبد الرسول، رانيا محمود ياسين، أحمد الدمرداش، محمد رياض، أبو الليف، هشام ماجد، أحمد ماهر، كريم فهمي، وفاء عامر، لقاء الخميسي، دنيا عبد العزيز , مني ذكي ، أحمد حلمي  وغيرهم من  نجوم الفن.

لتقديم واجب العزاء في الراحل، حيث يقام العزاء حاليًا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ويقتصر عزاء الفنان صلاح السعدني على استقبال المعزين فقط، دون التغطية الصحفية، لحين وضع ضوابط لتغطية الجنازات.


ويأتي ذلك بعد قرار أسرة الراحل صلاح السعدني بـ منع الصحفيين من حضور عزاء الراحل، بعد الأزمة التي حدثت في جنازة صلاح السعدني، لحظة دفن جثمان صلاح السعدني، حيث انفعل أحمد السعدني على أحد المراسلين في المقابر، وطالبهم بعدم التغطية ومنع التصوير، لذلك قررت الأسرة اقتصار العزاء على العزيين فقط دون وجود كاميرات للإعلام.

و كان قد ابتعد صلاح السعدني عن الإعلام والظهور في السنوات الأخيرة، وكانت آخر أعماله مسلسل القاصرات عام 2013 للمخرج مجدي أبو عميرة وتأليف سماح الحريري، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا لتناوله قضية مهمة بشأن زواج القاصرات، والعمل شارك فيه داليا البحيري، لقاء سويدان، نهال عنبر، منة عرفة، ملك أحمد زاهر، مي الغيطي، وغيرهم.


 

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IMG_20240421_210643
IMG_20240421_210628
IMG_20240421_210628

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