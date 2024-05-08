أختار أمي ولا زوجي؟.. أسامة الحديدي: المقارنات تفسد العلاقات

أجاب الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال متصلة حول أنها كانت مخطوبة ومقتنعة بخطيبها، لكن حدثت مشاكل بينه وبين أمها، وهو زوجها الآن وتعدى عليها لفظيًا ويرفض الاعتذار، فهل أرضي أمي ولا زوجي؟".

وأضاف مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في تصريح له، اليوم الثلاثاء: "لو انفصلوا قبل الدخول أما أن تاخذ نصف ما كتب لها أو العفو أو الإبراء من كل حقوقها، ويمكن التواصل مع وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف للإصلاح ما بينهما".

وأوضح: "لا يجوز وضع مقارنات بين الزوج أو الزوجة والأم ، أو المقارنة بين أخت وأى شخص، المقارنات مبنية على عدم الرضا وتفسد العلاقات".