تحرك جديد.. سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم

شهد سعر الدولار اليوم أمام الجنيه ارتفاعا طفيفا يقدر بنحو قرشين تقريبا، ليواصل بذلك التحرك الطفيف، حيث ارتفع أول أمس بنحو 3 قروش، ليصل إلى أجمالي الارتفاع منذ بداية الشهر الجاري بنحو 40 قرشا.

وعالميا، حذر الخبير الاقتصادي الشهير، روبرت كيوساكي، المستثمرين من أن أسواق الأسهم والدولار على وشك الانهيار وأن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الركود.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخبارى أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 14-2-2023 ضمن نشرته الخدمية التي قدم خلالها سعر الذهب أيضا إلى جانب أسعار العديد من السلع.

وقدم بنك أبو ظبي الاسلامي أعلى سعر لصرف الدولار مسجلا 30.57 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 30.52 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع، وفي ميد بنك وصل سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه إلى 30.50 جنيه للشراء و30.58 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار اليوم

وفي بنوك:" البنك التجاري الدولي، بنك الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، بنك الاسكندرية، البنك الأهلي المتحد، بنك فيصل الإسلامي، بنك قطر الوطني " 30.52 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدولار اليوم إلى 29.69 جنيه للشراء و29.79 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية، وفي بنك بلوم سجل سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء إلى 30.52 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي أكبر بنكين حكوميين" البنك الأهلي المصري، بنك مصر" وصل سعر الدولار اليوم 30.42 جنيه للشراء و30.52 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

وفي بنوك:" بنك المشرق، بنك الكويت الوطني، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك الاستثمار العربي، بنك أبو ظبي التجاري" وصل سعر الدولار اليوم إلى 30.52 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.