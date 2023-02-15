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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

اسعار الذهب
اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعًا مقارنة بالأيام السابقة ، وتراجعت أسعار عيار 21 عدة مرات خلال الأيام الماضية لتهبط من 1780 جنيهًا  إلى 1700 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر 

ويتطلع الكثير إلى الذهب اليوم في مصر، إذ هبط العيار الأكثر تداولا اليوم وهو عيار 21 بقيمة 250 جنيهًا من أعلى سعر وهو 1950 جنيهًا في يناير الماضي.

الذهب 

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويتطلع الكثير من الراغبين في شراء المشغولات الذهبية إلى معرفة أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، إذ سجل اليوم 1710 جنيهات للشراء بدون إضافات.

أما سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية  فتتم إضافة نسبة تصل إلى حوالي من 5 إلى 10 % من قيمة الجرام.

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أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14-2-2023

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14-2-2023

سعر الذهب الآن

سعر الذهب الآن محل اهتمام الكثير، خاصة الشباب المقبل على الخطوبة في مصر ، إذ تراجع مجددا بعد ما سجّل نحو 1780 جنيهًا، وهو عيار 21 الأكثر شعبية.

سعر الذهب مباشر

ويقدم موقع صدى البلد بشكل مُفصل خدمة معرفة سعر الذهب مباشر الآن للمستهلكين اليوم الأربعاء ، خاصة الجرام من عيار 21 وعيار 18 بدون مصنعية وهما الأكثر شعبية في سوق الصاغة، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء : 1,954 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء: 1710 جنيهات للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 18 : 1,466 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 14 : 1,140 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 13,680 جنيهًا.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء عيار 24 : 1,855 دولارًا.

الذهب 

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

ويمتلئ محرك البحث جوجل بشكل شبة يومي بالبحث عن سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر ، والذي سجل تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية ليستقر عن 1700 جنيه للجرام للبيع و 1710 جنيهات للشراء.

تراجع جديد في عيار 21 الآن| أسعار الذهب اليوم

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أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14-2-2023

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14-2-2023

أسعار الذهب عالميًا

 وشهدت العقود الفورية للمعدن النفيس تراجعا طفيفا في بورصة وول ستريت، ليسجل سعر الأونصة 1,854 دولارا للأوقية الواحدة بعد 1855 أمس ، و1865 الأحد الماضي، و1,950 دولارًا الخميس الماضي 2 فبراير.

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