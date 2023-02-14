حدث ليلا .. تراجع طفيف في أسعار الذهب والفراخ .. منظمة الصحة العالمية تعلن عن فيروس جديد .. ومرتضي منصور يهدد اتحاد الكرة

يقدم لكم موقع صدى البلد الإخباري نشرة مختصرة لأهم الأحداث على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 14-2-2023 ونرصدها لكم كالتالي : -

رسائل نارية من أمير مرتضى منصور بعد الفوز على سموحة

أعرب أمير مرتضى منصور المشرف علي فريق كرة القدم بنادي الزمالك ، عن سعادته بالفوز علي سموحة بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة الدوري، أمس، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون انطلاقه للعودة للطريق الصحيح والعودة للانتصار .







بوسي شلبي للراحل محمود عبد العزيز: كل عيد حب وأنت الحب

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، فيديو لصور مجمعة برفقة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

القبض على سائق شاحنة تعمد دهس 8 أشخاص في نيويورك

ألقت الشرطة في مدينة نيويورك القبض على سائق شاحنة U-Haul بتهمة تعمد دهس المارة يوم الاثنين ، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص على الأقل قبل أن يطارده الضباط ويوقفون السيارة، حسبما ذكرت السلطات.

مرتضى منصور: سيتم صرف الملايين للاعبين مثلما أسعدوا الجماهير

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول بعد الفوز علي سموحة في بطولة الدوري .





قتل 9 أشخاص.. الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس ماربورغ المميت في غينيا الاستوائية

قالت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن غينيا الاستوائية أكدت أول ظهور لفيروس ماربورغ- وهو مرض شديد العدوى ومميت يشبه الإيبولا- بعد وفاة 9 أشخاص على الأقل.

مرتضى منصور: المحللين تحدثوا عن عبقرية فيريرا واللاعبين ولم يذكرني أحد

أعرب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن سعادته بتحقيق الفريق الفوز علي منافسه سموحة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز .

التصوير عليه عامل.. خالد الغندور يعلق على ركلة جزاء الزمالك المثيرة للجدل

أكد خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، أن التصوير وزواياه له دور في الجدل الذي أُثير حول الركلة الجزائية التي اُحتسبت لصالح الزمالك ضد سموحة في الدوري.

أردوغان يستقبل وزير خارجية إسرائيل بأنقرة في زيارة تضامنية عقب الزلزال المدمر

ذكرت صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في العاصمة التركية أنقرة، في زيارة تضامنية في اعقاب كارثة زلزال 6 فبراير المدمر

رفع الإيقاف عن عازف الأورج محمد عبد السلام

كشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة، عن أنه تم رفع الإيقاف عن عازف الأورج محمد عبد السلام.

زلزال بقوة 3.6 ريختر يضرب أوزبكستان

أفاد مركز الرصد التنبؤي الزلزالي التابع لوزارة الطوارئ بجمهورية أوزبكستان بوقوع هزة أرضية بقوة 3,6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، في أراضي مقاطعة كاشكاداريينسكايا جنوبي غرب البلاد.

مرتضى منصور يشكر هاني أبو ريدة.. ويهدد اتحاد الكرة بشأن الصفقات الجديدة

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تطورات قيد صفقات الابيض الجديد خلال الانتقالات الشتوية .

الصين: بالونات أمريكية عالية الارتفاع تحلق فوقنا دون إذن منذ بداية 2022

قالت الصين ، الإثنين ، إن بالونات أمريكية عالية الارتفاع حلقت فوق مجالها الجوي دون إذن أكثر من 10 مرات منذ بداية عام 2022 ، ما أدى إلى نفي سريع من واشنطن.

الفراخ رخصت 10 جنيه والبانيه 50.. تراجع أسعار الدواجن بعد قفزة الأمس

شهدت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” ، موجة من التقلبات أمس الاثنين ، إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء التسمين في المزرعة إلى 68 جنيها في بدايات اليوم لتصل إلى 78 جنيها في وسط اليوم ، ولكنها تراجعت من جديد لتسجل 72 جنيها في المزرعة اليوم الثلاثاء بحسب مربين في بورصة الدواجن.

من التضحية إلى العشق.. قصة القديس فلانتين وعلاقته بـ عيد الحب

14 فبراير من كل عام يكسي اللون الأحمر الشوارع في مختلف دول العالم للاحتفال بـ عيد الحب، منذ سنوات وهذا المشهد واحد لا يتغير، فما قصة فلانتين داي ومن صاحبه؟

تراجع جديد في عيار 21 الآن| أسعار الذهب اليوم بعد هبوط 250 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا جديدا اليوم الثلاثاء ، لتصل إلى مستويات غير متوقعة ويصل عيار 21 الأكثر انتشارا في سوق الصاغة إلى 1700 جنيه للبيع مقارنة بـ 1715 جنيها للشراء أمس، و1950 جنيها في يناير الماضي بفارق نحو 250 جنيها من أعلى سعر.

إصابة ثمانية أشخاص بجروح في حادث دهس بمدينة نيويورك

أصيب ثمانية أشخاص على الأقلّ بجروح في أنحاء متفرّقة من مدينة نيويورك جراء حادث دهس نفذه سائق شاحنة صغيرة، وفقا لما أعلنته شرطة نيويورك التي نفت استبعاد شبهة "الإرهاب" وراء الحادث.

خبراء الأمم المتحدة يحثون المجتمع الدولي على وقف الهدم الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين

دعا خبراء مستقلون في الامم المتحدة المجتمع الدولي الى اتخاذ اجراءات ضد التدمير الاسرائيلي المنهجي للمباني الفلسطينية في الضفة الغربية ، بحسب ما افاد مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة يوم الاثنين.