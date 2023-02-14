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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور: المحللين تحدثوا عن عبقرية فيريرا واللاعبين ولم يذكرني أحد

مرتضي منصور
مرتضي منصور

أعرب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن سعادته بتحقيق الفريق الفوز علي منافسه سموحة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز . 

وقال مرتضي منصور عبر قناة نادي الزمالك : المحللين اتكلموا ساعتين عن عبقرية فيريرا المدير الفني وهذا صحيح وبعدها تحدثوا عن قدرات اللاعبين ثلاث ساعات وهذا ايضا صحيح ولكن لم يذكر أحد رئيس النادي قائد المركب . 

وأضاف : نجحت في عبور الأزمة التي مر بها النادي علي مدار سبع مباريات كاملة التعرض للهزيمة بشكل متتالي ازمة بكل تأكيد ونجحت في عبور الازمة ولم يذكرني أحد وأنا قائد المركب . 

وأختتم مرتضي منصور تصريحاته قائلا : اكثر من اسبوع ونحن نتعرض للشتيمة أنا وابني أمير واحمد ولم يذكرنا احد بعد المكسب ولكن الهزيمة فقط نتحملها نحن فقط . 

مرتضى منصور نادي الزمالك سموحة الزمالك الدوري

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