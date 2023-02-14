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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الفراخ رخصت 10 جنيه والبانيه 50.. تراجع أسعار الدواجن بعد قفزة الأمس

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” ، موجة من التقلبات أمس الاثنين ، إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء التسمين في المزرعة إلى 68 جنيها في بدايات اليوم لتصل إلى 78 جنيها في وسط اليوم ، ولكنها تراجعت من جديد لتسجل 72 جنيها في المزرعة اليوم الثلاثاء بحسب مربين في بورصة الدواجن.

تراجع أسعار الدواجن

ووصل سعر الدواجن في المحلات اليوم ما بين 77 إلى 78 جنيها لكيلو البيضاء بعدما سجل أمس للمستهلك 88 جنيها بتراجع نحو 10 جنيهات خلال ساعات.

أسعار الدواجن امس الاثنين

الدواجن 

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أسعار الدواجن في المحلات

هبوط البانيه 

وبعد ان وصل سعر البانيه أمس إلى 220 جنيها في بعض المناطق ، تراجع سعره اليوم ليبدأ في المتويط من 165 جنيها إلى 180 جنيها ، بتراجع يزيد عن 50 جنيها.

هتنزل 20 جنيها

وكان سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، كشف عن مفاجأة سارة حول انخفاض أسعار الدواجن الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية في تصريحات له، أنه يتوقع تراجع سعر كيلو الدواجن بنسبة قد تصل إلى 25 % من السعر الحالي ، بقيمة حوالي من 15 وحتى 20 جنيها بداية من منتصف فبراير الجاري، على حد قوله.

الدواجن 

أسعار الدواجن اليوم

  • الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 77 جنيها وقد يصل إلى 80 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • الدواجن الساسو : 94- 98 جنيها للكيلو
  • الأوراك: بين 85- 88 جنيها للكيلو
  • البانيه: بين 165- 180 جنيها للكيلو
  • الصدور بالعظم: 100 جنيه للكيلو
  • الأمهات البيضاء: 66-68 جنيهًا للكيلو للمستهلك
أسعار الدواجن في المحلات

أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق 

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

  • كتكوت أبيض: 24 : 25 جنيها.
  • كتكوت ساسو: 16-16.5 جنيها.

أسعار البيض اليوم

أما عن أسعار كرتونة البيض اليوم فجاءت كالتالي:

  1. سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 110- 112 جنيها في المزرعة و 119 و 120 جنيها للمستهلك حسب المنطقة.
  2. سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 105-110 جنيهات في المزرعة، وبين 114-115 جنيها للمستهلك.
  3. سعر البيض البلدي بين 125-132 جنيها للكرتونة للمستهلك.
البيض 
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