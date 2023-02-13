الفراخ نزلت 5 جنيهات .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

تراجعت أسعار الدواجن اليوم، “أسعار الفراخ” مقارنة بالأيام الماضية بقيمة وصلت إلى 5 جنيهات في الكيلو الواحد لـ الدواجن البيضاء، لتعود إلى 75 جنيها في غالبية المحلات للمستهلك بعدما سجلت 80 جنيها أو يزيد الأيام الماضية.

تراجع أسعار البانيه



وتراجعت أسعار كيلو البانيه لتبدأ من 165 جنيها بعدما سجلت 200 جنيه في بعض المناطق قبل أيام ، بتراجع نحو 35 جنيها في الكيلو الواحد.

وذلك بالتزامن مع توقعات تراجع سعر الكيلو 20 جنيها خلال أيام، بسبب الإفراج عن الأعلاف و اكتمال دورات تربية الدواجن بالمزارع.

أسعار الفراخ البيضاء

يبدأ السعر من 73 جنيها وقد يصل إلى 80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدى

يبدأ السعر من 94 : 100 جنيه للكيلو

سعر الفراخ الأمهات البيضاء

يبدأ السعر من 65 : 67 جنيهًا للكيلو

سعر الأوراك

يبدأ السعر من 80 : 85 جنيها للكيلو

سعر البانيه

يبدأ السعر من 160 : 180 جنيها للكيلو

أسعار البيض اليوم



سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 110 : 120 جنيها للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض 105 : 110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.

سعر البيض البلدي بين 120 : 124 جنيها للكرتونة للمستهلك حسب المنطقة.

أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق



كتكوت أبيض: 22.5 : 23 جنيها.

كتكوت ساسو: 15 : 17 جنيها.

وقال ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن ما حدث من ارتفاع نتج عن تداعيات أزمة الأعلاف التي تسبب في خروج عدد من مربي الدواجن، والتخلص من الأمهات.

وأضاف ثروث الزيني في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تراجع الأسعار يتطلب توفير المزيد من الأعلاف وبشكل مستدام حتى يعود منتجو الدواجن الذين يخرجوا من السوق إلى الإنتاج مرة أخر.

أسعار الدواجن للمستهلك



وعن وصول أسعار الدواجن البيضاء إلى 100 جنيه للكيلو، قال رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنه لا يستطيع أن يتوقع رقما محددا، لافتا إلى أن الأسعار يمكن أن تشهد ارتفاعا مع اقتراب شهر رمضان الكريم نتيجة زيادة الطلب المتوقع على الدواجن.

وأشار إلى أن يمكن أن تستقر الأسعار إذا تم دخول منتجين جدد في صناعة الدواجن خلال الأيام القليلة الماضية، مع توافر الأعلاف بشكل كبير ومستدام.

ويجرى التنسيق بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل زيادة كميات المعروض من اللحوم والدواجن وتزويد المنتجات في السوق من أجل انخفاض اللحوم.