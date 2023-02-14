مرتضى منصور يشكر هاني أبو ريدة.. ويهدد اتحاد الكرة بشأن الصفقات الجديدة

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تطورات قيد صفقات الابيض الجديد خلال الانتقالات الشتوية .

وأضاف مرتضي منصور خلال تصريحاته : وضع الزمالك قانوني 100 % وقيد الثلاثي حق النادي واتحاد الكرة حاجب الكارنيهات، ولم يقم بتفعيل قيد اللاعبين .

وتابع : تم التواصل مع المستشار محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد، واتمني حل الازمة دون اللجوء لمحكمة القضاء الإداري، وتم اتخاذ قرار بمجلس الدولة الذي يصدر قرارا، ببطلان قرار اتحاد الكرة .

وأكمل : أمير على تواصل دائم بالفيفا لقيد اللاعبين، واوجه الشكر لـ هاني أبو ريده لتدخله في حل الازمة، ونحن أصحاب الحق، واتمني ان يتم حل المشكلة مع اتحاد الكرة .