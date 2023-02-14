مرتضى منصور: سيتم صرف الملايين للاعبين مثلما أسعدوا الجماهير

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول بعد الفوز علي سموحة في بطولة الدوري .

وقال مرتضى منصور عبر تصريحاته بفيديو على صفحته: سيتم صرف مستحقات اللاعبين اليوم ومثلما اسعدوا الملايين سيتم صرف الملايين .

وأكمل : الفوز علي الزمالك بسبب ثبات قائد المركب اذا كنت اتهزيت فهذا كان سنعكس علي الفريق قررت عجم دخول النادي حتي صرف المستحقات للعاملين في النادي بالاضافة انني كنت مريض .

وحقق نادي الزمالك الفوز علي منافسه سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز.