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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور: سيتم صرف الملايين للاعبين مثلما أسعدوا الجماهير

مرتضي منصور
مرتضي منصور

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول بعد الفوز علي سموحة في بطولة الدوري .

وقال مرتضى منصور عبر تصريحاته بفيديو على صفحته: سيتم صرف مستحقات اللاعبين اليوم ومثلما اسعدوا الملايين سيتم صرف الملايين .

وأكمل : الفوز علي الزمالك بسبب ثبات قائد المركب اذا كنت اتهزيت فهذا كان سنعكس علي الفريق قررت عجم دخول النادي حتي صرف المستحقات للعاملين في النادي بالاضافة انني كنت مريض .

وحقق نادي الزمالك الفوز علي منافسه سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز.

الزمالك نادي الزمالك سموحة مرتضى منصور

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