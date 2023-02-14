من التضحية إلى العشق.. قصة القديس فلانتين وعلاقته بـ عيد الحب

14 فبراير من كل عام يكسي اللون الأحمر الشوارع في مختلف دول العالم للاحتفال بـ عيد الحب، منذ سنوات وهذا المشهد واحد لا يتغير، فما قصة فلانتين داي ومن صاحبه؟



كان القديس فلانتين هو مصدر إلهام لاحتفالات عيد الحب لأكثر من ألفي عام، فهو شفيع الحب ومربي النحل، وفق تقرير نشرته "فوكس نيوز" الأمريكية.

التاريخ الدقيق لميلاد القديس فلانتين غير معروف ، لكن يُعتقد أنه عاش في وقت ما بين أواخر القرن الثاني والثالث الميلادي.

المؤرخون أيضًا غير متأكدين مما إذا كانت شخصية القديس فلانتين التي يتم الاحتفال بها اليوم تستند إلى واحد أو اثنين من الشهداء الدينيين الذين قُتلوا على يد الإمبراطور الروماني كلوديوس الثاني جوثيكوس حوالي عام 270 بعد الميلاد.

تزعم إحدى الأساطير التي تم تناقلها أن القديس فلانتين كان كاهنًا وطبيبًا رومانيًا ساعد المسيحيين المضطهدين على الزواج ، وهو عمل يقال إنه كان جريمة في ظل حكم جوثيكوس وأدى إلى سجن القديس وإعدامه في نهاية المطاف.

وبحسب ما ورد أمر البابا يوليوس الأول من الكنيسة الكاثوليكية ببناء كاتدرائية فوق موقع قبر القديس فلانتين على طريق فيا فلامينيا، وهو طريق قديم يربط بين روما وريميني.

تزعم أسطورة شهيرة أخرى أن القديس فلانتين كان أسقفًا من تيرني ، أومبريا وسط إيطاليا، الذي أجرى نفس حفلات الزفاف المسيحية غير القانونية ووزع قلوبًا ورقية ترمز إلى عهودهم المحبة لله.

تنتهي رواية قصة القديس فلانتين أيضًا بسجنه وأمر بالموت،ولكن بدلاً من بناء كاتدرائية على شرفه، تدعي هذه الأسطورة أنه تم إرسال ممتلكاته إلى تيرني المدينة التي تم فيها بناء كنيسة سان فالنتينو في عام 1630.

في حين أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هاتان الأسطورتان المتنافستان لشهيدين مختلفين قاما بترتيب حفلات الزفاف وحُكم عليهما بالإعدام في نفس الوقت تقريبًا ، كلاهما مرتبطان بسانت فلانتين.

تتضمن بعض قصص القديس فلانتين حكاية رومانسية مأساوية حيث وقع القديس الشهيد في حب ابنة سجانه وشفيها من العمى أو مرضًا آخر ، مما أدى بالعائلة إلى اعتناق المسيحية - نتيجة يُزعم أنها أدت إلى وفاته. جملة.

تزعم هذه الأسطورة أن القديس فالنتين أرسل إلى ابنة السجان ملاحظة أخيرة قبل إعدامه ، حيث وقع عليها باسم "عيد الحب الخاص بك".

بحلول عام 496 بعد الميلاد ، أعلن البابا جيلاسيوس يوم 14 فبراير عيد القديس فالنتين في محاولة لاستبدال عطلة الصحة والخصوبة الوثنية بعطلة مسيحية.

بمرور الوقت ، أصبح عيد القديس فالنتين يومًا يحتفل فيه الناس بالحب ، وفي النهاية تطور إلى ما يُعرف الآن باسم عيد الحب.

يرجع الفضل أيضًا إلى الشاعر الإنجليزي جيفري تشوسر في ربط الحب الرومانسي بعيد الحب ، وفقًا للباحثين في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل.