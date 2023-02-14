لم يسبق له مثيل.. ضوء غريب قادم من الشمس ترصده ناسا |شاهد

لاحظت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء أن هناك ضوءا غريبا لم يسبق له مثيل يشع من الشمس، لذلك قامت بالتقاط صور لهذا الضوء ومعرفة أسبابه.

باستخدام مصفوفة التلسكوب الطيفي النووي نوستار، التقطت وكالة الفضاء الأمريكية العديد من الأشعة السينية المنبعثة من المواد الأكثر سخونة في الغلاف الجوي لـ الشمس.

لوحظت أشعة سينية عالية الطاقة في مواقع قليلة فقط ، بينما تم الكشف عن الأشعة السينية منخفضة الطاقة والأشعة فوق البنفسجية عبر وجه كرة الغاز بالكامل، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

يأمل العلماء أن تساعدهم المناظر الجديدة في حل أحد أكبر ألغاز الشمس: لماذا يصل غلافها الجوي الخارجي إلى أكثر من مليون درجة على الأقل 100 مرة أكثر حرارة من سطحه.



عادةً ما يقضي نوستار وقته في التحقيق في ألغاز الثقوب السوداء والمستعرات الأعظمية والأجسام الأخرى عالية الطاقة في الفضاء ، ولكن يمكنه أيضًا البحث عن قرب من المنزل لدراسة شمسنا.

تظهر الأشعة السينية عالية الطاقة التي شاهدتها نوستار باللون الأزرق ، بينما يمثل اللون الأخضر أشعة سينية منخفضة الطاقة من أداة تلسكوب الأشعة السينية على مركبة Hinode الفضائية ، والتي سميت على اسم الكلمة اليابانية لشروق الشمس.

وتظهر الألوان الحمراء الأشعة فوق البنفسجية من مرصد ديناميكا الشمس التابع لناسا، وجمعت NuSTAR 25 صورة للشمس في يونيو الماضي ، مما سمح لناسا بتجميع صورة واحدة تظهر أضواء ملونة مختلفة تنطلق من السطح.

جمعت ناسا أيضًا ملاحظات من مهمة Hinode التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية ، والتي تظهر باللون الأخضر ومرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية ، الذي التقط الضوء فوق البنفسجي باللون الأحمر.

بينما يشعر علماء الفلك بالحيرة من مصدر الإكليل ، الطبقة الخارجية للشمس ، الحرارة يتكهنون أنها يمكن أن تأتي من ثورات صغيرة في الغلاف الجوي للشمس تسمى nanoflares.

التوهجات هي اندفاعات كبيرة من الحرارة والضوء والجسيمات المرئية لمجموعة واسعة من المراصد الشمسية، في حين أن nanoflares هي أحداث أصغر بكثير ، فإن كلا النوعين ينتجان مادة أكثر سخونة من متوسط ​​درجة حرارة الهالة.