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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

اختراع سرير مقاوم لـ الزلازل.. تفاصيل|صور

صدى البلد

بعد زلزال تركيا وسوريا المدمر تداول الكثير من الصفحات والمستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر " مقاطع فيديو وصور لــ سرير مقاوم للزلازل يبقي الناس في أمان وقت وقوع زلزال، فما قصته وهل هو اختراع حديث ؟


 

ركز المخترع الصيني وانغ وينشي على اختراع سرير المقاوم للزلازل الحاصل على براءة اختراع.

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مجهزة بمستشعر خاص، عندما يكتشف السرير اهتزازا زلزاليا، تنبثق آليته إلى العمل، مما يتسبب في فتح قاعدة السرير في الوسطوإرسالك إلى أسفل إلى غرفة معززة بالصلب أثناء إغلاق القطعتين المعدنيتين، وختم النائم بأمان داخل مساحة صغيرة مغطاة - نوعا ما مثلغرفة الذعر الصغيرة.


 

قام ونشي بتحسين التصميم الذي حصل على براءة اختراع لأول مرة في عام 2010، في أعقاب زلازل ونتشوان ويوشو الكارثيتين اللتينهزتا تشين في عامي 2008 و2010 على التوالي.


 

قال ونشي للصحفيين عن كيفية توصله إلى فكرة تصميمه: "تسبب زلزالا ونتشوان ويوشو في خسائر فادحة"، "لذلك اعتقدت أن أخطر شيءيمكنني القيام به هو اختراع شيء لتقليل الخسائر في الأرواح."

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تم بناء أحدث إصدار للمصمم أقوى لتوفير المزيد من الحماية، ويتضمن أيضا إمدادات كافية كـ الغذاء والماء وما إلى ذلك، للحفاظ علىالناجي الذي يصبح محاصرا في الداخل لفترة طويلة من الزمن.


 

تعمل وينسكي أيضا على تصميم "جناح النورس" البديل، عبارة عن  نصفين من العلبة الفولاذية الشبيهة بالصندوق فوق السرير مثل المظلة،والتي تغلق عند التلميح الأول إلى أي اهتزاز .


 

وفي نظرة أخرى على تصميم "جناح النورس"، مع أجنحة منحنية تستعد فوق السرير لإغلاق وتغطية النائم في أنبوب يشبه التابوت.


 

تقدم وينسكي شكل آخر لـ سرير مقاوم للزلازل، حيث يتميز هذا الطراز ب سقف معدني يشبه البلاطة يستخدم المكونات الهيدروليكية للإغلاق على النائم وتركه في حاوية آمنة تشبه المقابر.

سرير مقاوم للزلازل

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