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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كراتين بيض.. رجل يكشف تفاصيل صادمة حول اللحم في الحواوشي.. فيديو

صدى البلد

يكشف رجل عبر مقطع فيديو تفاصيل صادمة حول اللحم المباع في السندوتشات وغيرها من الوجبات الجاهزة في بعض المطاعم التجارية بـ مصر.

يوضح الرجل الذي تم تداول الفيديو الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، قائلًا: "أخطر فيديو أكون عملته، ده يا جماعة مش لحمة ده كراتين بيض، المحلات بتعمل بيه أكل زي الحواوشي".

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ويظهر الرجل وهو يمسك بطبق على ما يبدو بداخله لحم، وباليد الأخرى يحمل كرتون المخصصة لـ البيض، وفي طبق أمامه رغيف حواوشي، يمسك به ويقول: "كل ده كراتين بيض مش لحمة".

ويضيف الرجل: "عمال في أحد المطاعم هو اللي كشف لي السر، أقسم بالله ده كراتين بيض، والريحة الحلوة اللي أنا شاممها دي كراتين مش لحمة".

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وشرح في الفيديو طريقة إعداد المحلات تلك الخلطة " في طبق فيه مياه هنضيف لون أحمر، هنقطع الكرتون ونضيفه للمياه، وبعد كده بنفرمه مع بصل وفلفل، وهريسة وثوم، والنتيجة بتكون شبيه تماما للحمة".

وقد تم تداول الفيديو بـ وصف: "كفته بدون لحمه وصفه دارجة في محلات النصب وانتبهوا"، وحقق الفيديو آلاف المشاهدات خلال الساعات الماضية.
 

صادمة

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