هل ميجان حامل؟.. مفاجأة لملك بريطانيا في عيد الحب

تجدر الإشارة إلى أن عيد الحب هو تاريخ خاص للأمير هاري الإبن الأصغر لملك بريطانيا، حيث أعلنت والدته الراحلة الأميرة ديانا حملها به في يوم 14 فبراير عام 1984.

تفيد أنباء جديدة وفقًا لصحيفة ماركا البريطانية أن الأمير هاري وزوجته «ميجان ماركل» يمكن أن يعلنا عن قدوم طفلهما الثالث في عيد الحب حفيدًا أو حفيدة لملك بريطانيا، بعد أرتشي وليليبت.

مفاجأة من هاري وميجان في عيد الحب

قبل عامين، قرر هاري وميجان الإعلان عن طفلتهما الثانية «ليليبت» في نفس التاريخ 14 فبراير في عيد الحب، وتمت ولادتها في 4 يونيو 2021.

مرة أخرى في أكتوبر، ذكرت The Closer أن الزوجين سيكونان على استعداد لتوسيع أسرتهما وإنجاب طفل آخر هذا العام.

وقال مصدر للصحيفة: "كلاهما منفتح جدًا على توسيع نطاق عائلتهما ويودان أن يحدث ذلك، وأن يكون لأرتشي وليلي شقيق آخر".

وأضاف المصدر: "إنه حلم تحقق أن يصبحوا أسرة مكونة من 4 أفراد، ولكن إضافة شخص آخر إلى هذا المزيج سيكون أكثر روعة".

مؤكدًا أن ميجان بصحة جيدة وهاري أب لامع وزواجهما يزداد قوة، كما سيصبح لديهم بالتأكيد مساحة أوسع بكثير عندما ينتقلون إلى قصر أكبر.

لقد قللوا من الأمر دائمًا وقالوا إن طفلين فقط سيكونان الحد الأقصى للإنجاب، لكن بعدما أصبحا أبوين جلب لهما المزيد من الفرح والطموح أكثر من أي شيء تخيلوه على الإطلاق.

وقال المصدر: "الأشياء يمكن أن تتغير، وكذلك المواقف، وهناك بالتأكيد ما يكفي من الحب في قلوبهم للترحيب بطفل آخر، فقد أخبرت ميجان هاري أنها تعتقد أن طفلًا آخر سيقربهم أكثر".