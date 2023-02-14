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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتل 9 أشخاص.. الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس ماربورغ المميت في غينيا الاستوائية

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن غينيا الاستوائية أكدت أول ظهور لفيروس ماربورغ- وهو مرض شديد العدوى ومميت يشبه الإيبولا- بعد وفاة 9 أشخاص على الأقل.

وفرضت الدولة الصغيرة الواقعة في وسط إفريقيا، الحجر الصحي على أكثر من 200 شخص وقيدت الحركة الأسبوع الماضي في إقليم كي نتي؛ بعد اكتشاف حمى نزفية غير معروفة.

كما قيدت الكاميرون المجاورة الحركة على طول حدودها بسبب مخاوف من العدوى. 

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه بالإضافة إلى الوفيات الـ9؛ أبلغت غينيا الاستوائية عن 16 حالة يشتبه في إصابتها بفيروس ماربورغ مع أعراض تشمل: الحمى، والتعب، والقيء المصحوب بالدم، والإسهال.

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ويمكن أن يصل معدل وفيات مرض فيروس ماربورغ إلى 88٪ ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. لا توجد لقاحات أو علاجات مضادة للفيروسات معتمدة لعلاجه.

وقالت وزيرة الصحة في غينيا الاستوائية ميتوها أوندو أيكابا، يوم الجمعة، إن الوفيات ارتبطت بشكل مبدئي بمراسم جنازة في منطقة نسوك نسومو بإقليم كي نتيم. 

وقالت منظمة الصحة العالمية إن السلطات الصحية المحلية أبلغت في البداية عن مرض غير معروف تسبب في حالات حمى نزفية في 7 فبراير ، وأرسلت عينات إلى مختبر في السنغال كان قادرًا على تأكيد إصابة أحدها بمرض فيروس ماربورغ. وقالت إن الفرق تجري تعقب المخالطين وعزل ومعالجة الحالات المشتبه فيها.

وقال الدكتور ماتشيديسو مويتي ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا ، في البيان: 'بفضل الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها سلطات غينيا الاستوائية لتأكيد المرض ، يمكن أن تصل الاستجابة الطارئة إلى قوتها الكاملة بسرعة'.

إفريقيا منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية الحجر الصحي غينيا غينيا الاستوائية فيروس ماربورغ

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