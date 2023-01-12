الولايات المتحدة ترحب بإعلان أوغندا انتهاء انتشار إيبولا في البلاد

رحبت الولايات المتحدة بإعلان حكومة أوغندا ومنظمة الصحة العالمية، بانتهاء تفشي فيروس إيبولا في البلاد بعد ثلاثة أشهر فقط من تفشي العدوى.



وذكر بيان على موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الإلكتروني: “نشيد بالحكومة الأوغندية في قيادتها للجهود المبذولة لوضع حد سريع لانتشار فيروس الإيبولا الذي أدى إلى تفشي المرض، وهو إنجاز كبير في مثل هذا الوقت القصير”.



وأشارت البيان إلى أن الولايات المتحدة سارعت إلى دعم استجابة الحكومة الأوغندية من خلال المساعدة الفورية والمنقذة للحياة لشعب أوغندا مما ساعد على احتواء تفشي المرض من الانتشار عبر الحدود.



وقدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 22 مليون دولار لجهود الاستجابة في أوغندا بما في ذلك المساهمات من صندوق احتياطي الطوارئ الخاص بتفشي الأمراض المعدية.