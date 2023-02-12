عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الزيارة الأخيرة لـ سوريا.. الصحة العالمية تعلن استمرار دعم متضرري الزلزال

رئيس منظمة الصحة
رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوسي

عقد رئيس منظمة الصحة العالمية ، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوسيس اليوم الأحد، المتواجد في سوريا الأن، مؤتمرا صحفيا حول متضرري الزلزال المدمر في تركيا وسوريا ويؤكد فيه دعم المنظمة لمتضرري الزلزال، ونقل عبر البث المباشر علي الصفحة الرسمية لـ جيبريسوسيس على موقع "تويتر" .

وأعلن جيبريسوسيس عن إرسال 110 أطنان من الإمدادات الطبية إلى المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا، ومن المقرر أن تهبط طائرة محملة بالمساعدات وإمدادات الطوارئ مساء اليوم، بحسب شبكة "سكاى نيوز" الأنجليزية.

وأكد جبريسوسيس، التزام منظمة الصحة العالمية بدعم الشعب السوري خلال هذه الأزمة.

ويطرح جبريسوسيس، خلال المؤتمر على مجموعة من مسؤولي منظمة الصحة العالمية سؤال حول تقدير عدد ضحايا الزلزال في سوريا ورد مدير الطوارئ الإقليمي بالمنظمة الدكتور ريك برينان، على هذا السؤال، بإنه لا توجد طريقة الأن للتوصل إلى تقدير دقيق عن عدد الضحايا.

وأضاف أن العدد الإجمالي للضحايا يستمر في الزيادة وأن منظمة الصحة العالمية تنتظر المزيد من المعلومات.

ويضيف أنه تم تسجيل حوالي 4800 حالة وفاة و 2500 إصابة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة حتى الآن، وتم الإبلاغ عن حوالي 4500 حالة وفاة و 7500 إصابة في المناطق أخرى.

يقول الدكتور برينان: "نحن نعلم أن هذه الأرقام ستستمر في الزيادة ، خاصة مع زيادة إمكانية الوصول".

سوريا تركيا سكاي نيوز منظمة الصحة العالمية البث المباشر زلزال الصحة العالمية جيبريسوس تيدروس أدهانوم تيدروس أدهانوم جيبريسوس الشعب السوري الإنجليزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم فايق: هذا المدرب مرشح لخلافة فيريرا في الزمالك بعد لقاء سموحة

تحرك جديد.. مفاجأة في أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

عكس التوقعات.. تحرك مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

فيديو أمام المحكمة|رسائل تحذير من مرتضى منصور: «اللي هيقرب من النادي يتحمل»

أزمة قيد لاعبي الزمالك.. اتحاد الكرة مهدد بالحبس والغرامة

تحسس مواطن عفتها.. ذئب بشري يهتك عرض فتاة جامعية بالشارع

أسعار الذهب تتراجع أخيرا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

جمهور القلعة البيضاء كبير.. شوبير يوجه رسالة نارية لمرتضى منصور ومجلس الزمالك

ترشيحاتنا

بينهم وجدي غنيم وأحمد المغير.. إدراج 5 أشخاص على قوائم الإرهاب

أحمد ياسر ريان يسجل الهدف الأول لـ سيراميكا كليوباترا في مرمى المصري

طائرة جديدة تنضم إلى أسطول الشحن الجوي لمصر للطيران

الابتسامة مفتاح القلوب.. رمضان عبد المعز يقدم نصائح تحل المشاكل الزوجية

بعد الزيارة الأخيرة لـ سوريا.. الصحة العالمية تعلن استمرار دعم متضرري الزلزال

شاهد| لحظة القبض على مطور عقاري تركي قبل هروبه في مطار إسطنبول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إرادة الله.. رسالة مؤثرة من طفل سوري توفي أشقاؤه الثلاثة بسبب الزلزال..فيديو

عائلتي محاصرة تحت الأنقاض.. ممثلة تركية شهيرة تستغيث بسبب الزلزال

احترس.. هذه العلامات تشير لإصابتك بدوالي الوريد

النسخة النسائي من بيومي فؤاد|سبب الهجوم على ريهام عبدالغفور.. وكيف ردت بكلمتين؟

فيديو

5 أشخاص يحضرون لحظة إعدام قاتل نيرة أشرف .. من هم ؟ "فيديوجراف"

أحلام اتهمتهم بالنفاق.. حقيقة أرقام تبرعات الفنانين لمنكوبي زلزال سوريا "فيديوجراف"

الفراخ هتنزل 20 جنيها .. مفاجأة في أسعار الدواجن قريبا

أنفلونزا الطيور تهدد العالم من جديد| ما موقف مصر من الفيروس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ