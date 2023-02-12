بعد الزيارة الأخيرة لـ سوريا.. الصحة العالمية تعلن استمرار دعم متضرري الزلزال

عقد رئيس منظمة الصحة العالمية ، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوسيس اليوم الأحد، المتواجد في سوريا الأن، مؤتمرا صحفيا حول متضرري الزلزال المدمر في تركيا وسوريا ويؤكد فيه دعم المنظمة لمتضرري الزلزال، ونقل عبر البث المباشر علي الصفحة الرسمية لـ جيبريسوسيس على موقع "تويتر" .

وأعلن جيبريسوسيس عن إرسال 110 أطنان من الإمدادات الطبية إلى المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا، ومن المقرر أن تهبط طائرة محملة بالمساعدات وإمدادات الطوارئ مساء اليوم، بحسب شبكة "سكاى نيوز" الأنجليزية.

وأكد جبريسوسيس، التزام منظمة الصحة العالمية بدعم الشعب السوري خلال هذه الأزمة.

ويطرح جبريسوسيس، خلال المؤتمر على مجموعة من مسؤولي منظمة الصحة العالمية سؤال حول تقدير عدد ضحايا الزلزال في سوريا ورد مدير الطوارئ الإقليمي بالمنظمة الدكتور ريك برينان، على هذا السؤال، بإنه لا توجد طريقة الأن للتوصل إلى تقدير دقيق عن عدد الضحايا.

وأضاف أن العدد الإجمالي للضحايا يستمر في الزيادة وأن منظمة الصحة العالمية تنتظر المزيد من المعلومات.

ويضيف أنه تم تسجيل حوالي 4800 حالة وفاة و 2500 إصابة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة حتى الآن، وتم الإبلاغ عن حوالي 4500 حالة وفاة و 7500 إصابة في المناطق أخرى.

يقول الدكتور برينان: "نحن نعلم أن هذه الأرقام ستستمر في الزيادة ، خاصة مع زيادة إمكانية الوصول".