ناقد رياضي: أفشة يجري جراحة ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية بالمنظار

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن خضوع محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجراحة استئصال الزائدة الدودية وحالته الصحية الحالية.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«أفشة يجري جراحة ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية. الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن اللاعب محمد مجدي أفشة أجرى جراحة ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية بالمنظار، بعدما اشتكى من آلام حادة بالبطن خلال الساعات الماضية. وأوضح أن أفشة يتواجد تحت الملاحظة الطبية بأحد مستشفيات القاهرة، بإشراف الدكتور علاء مأمون، نائب رئيس الجهاز الطبي؛ للاطمئنان على حالته».

حيث أعلن الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خضوع محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، لجراحة ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية، وذلك بعد تعرضه لآلام حادة في البطن خلال الساعات الماضية.

ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الطبي للأهلي البرنامج المناسب لعودة أفشة إلى التدريبات، وفقًا لاستجابته للتعافي وتعليمات الأطباء.