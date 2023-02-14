بوسي شلبي للراحل محمود عبد العزيز: كل عيد حب وأنت الحب

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، فيديو لصور مجمعة برفقة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت بوسي شلبي علي الفيديو، كاتبة: “كل عيد حب وانت الحب”.

ولقب الفنان محمود عبد العزيز بعدد من الألقاب، ولكن يظل لقب “الساحر” هو الأقرب إلى قلب محبيه وعشاق فنه الأصيل لأنه من النجوم الذين تركوا علامة بارزة في السينما والتليفزيون العربي وليس المصري فقط.

وكان محمود عبد العزيز أحد جانات السينما المصرية، والذى خطف الأنظار إليه فور ظهوره على الشاشة، حيث خطف الأنظار إليه فى فيلم “طائر الليل الحزين”.

وكان الفنان الراحل يهتم بالجانب الأسرى وتحديدا العاطفي، حيث كان حريصا على تكوين أسرة وبيت بحثا عن الاستقرار الذى كان يرغب فيه، وهو ما دفعه للزواج من سيدة خارج الوسط الفنى، وأسفرت هذه الزيجة عن طفلين هما “كريم ومحمد” واللذان احترفا التمثيل بعد ذلك.

زواج محمود عبد العزيز وبوسى شلبى

وبعد فترة طويلة، قرر محمود عبد العزيز الانفصال عن زوجته وكرر تجربة الزواج مرة أخرى مع الإعلامية بوسى شلبى التى ظلت معه حتى رحيله.