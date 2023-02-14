أردوغان يستقبل وزير خارجية إسرائيل بأنقرة في زيارة تضامنية عقب الزلزال المدمر

ذكرت صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في العاصمة التركية أنقرة، في زيارة تضامنية في اعقاب كارثة زلزال 6 فبراير المدمر



وأفادت الصحيفة العبرية بأن وزير الخارجية الاسرائيلي من المتوقع أن "يصل إلى أنقرة في غضون ايام للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما يلتقي نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.



ويأتي لقاء وزير الخارجية الاسرائيلي عقب عودة مهمة الإنقاذ الإسرائيلية التي ساعدت في عمليات الإنقاذ بتركيا إلى إسرائيل، بالإضافة إلي المساعدات الإنسانية والمستشفى الميداني الذي أرسلته إسرائيل لتركيا.

