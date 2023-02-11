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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لحظة إنقاذ سيدة تركية بعد 104 ساعات تحت الأنقاض .. فيديو

زلزال
زلزال

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، مقطع فيديو يرصد لحظة إنقاذ سيدة تركية بعد 104 ساعات تحت الأنقاض، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 21.043 قتيلا، مؤكدا "أن 14 مليون مواطن تضرروا من الزلزال الذي وقع الإثنين الماضي".

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي إن عدد المتضررين من الزلزال في المناطق المنكوبة ومحيطها قد يصل إلى 20 مليون مواطن، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ والبحث انتهت في بعض المدن والمناطق المتضررة. وأضاف الرئيس التركي، أن الزلزال الأخير أحدث دمارا في مساحة 500 كيلومتر، كاشفا عن ارتفاع عدد جرحى الزلزال في تركيا إلى أكثر من 80 ألفا.

وتعهد أردوغان قائلا:  "نعد شعبنا بأن ننجز عملية إعادة الإعمار في غضون عام واحد فقط"، موضحا أن 160 ألف عامل في البحث والإنقاذ من داخل تركيا وخارجها يواصلون العمل بالليل والنهار.

المتضررين من الزلزال المناطق المنكوبة سيدة تركية تحت الأنقاض الزلزال أردوغان

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