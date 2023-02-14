كشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة، عن أنه تم رفع الإيقاف عن عازف الأورج محمد عبد السلام.

وقال المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، في بيان للنقابة : في موضوع عازف الأورج محمد عبد السلام، تم إرسال المبلغ المتبقي لأحد المتعهدين، وقيمته 50 ألف جنيه، عن طريق شقيق عبد السلام، إلى مقر النقابة، وتم تسليم تنازل من المتعهد لـ عبد السلام، الذي كان حصل عليه ضد عبد السلام نتيجة إخلاله بالتزاماته المالية.

وأضاف البيان: وبذلك يسدل الستار عن جميع المشكلات التي تسببت في إيقاف عضوية عبد السلام بعد تنفيذه جميع الالتزامات المالية للمتعهدين، ويستطيع عبد السلام عازف الأورج معاودة نشاطه الفني مرة أخرى.

وفي وقت سابق، كشف محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل أزمة عازف الأورج محمد عبد السلام .



وقال المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية :" بخصوص موضوع عبد السلام عازف الاورج ومنعه من العمل من خلال النقابة لعدم تنفيذ التزامه بسداد المبالغ المستحقه عليه لبعض المتعهدين ،تم عمل استئناف للحكم الصادر ضده لعدم حضوره المعارضة".