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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة ثمانية أشخاص بجروح في حادث دهس بمدينة نيويورك

شرطة نيويورك
شرطة نيويورك

أصيب ثمانية أشخاص على الأقلّ بجروح في أنحاء متفرّقة من مدينة نيويورك جراء حادث دهس نفذه سائق شاحنة صغيرة، وفقا لما أعلنته شرطة نيويورك التي نفت استبعاد شبهة "الإرهاب" وراء الحادث.

وقالت قائدة شرطة نيويورك، كيشانت سيويل، إنّه "ليس هناك ما يدلّ على وجود أيّ رابط للإرهاب" بما جرى.

وأوضحت الشرطة أنّه قرابة الساعة 10:50 بتوقيت المدينة نيويورك استوقف عناصرها في حيّ باي ريدج بضاحية بروكلين سائق الشاحنة بعد أن دهس عدداً من المارّة.

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ولكنّ السائق سرعان ما فرّ بشاحنته ودهس المزيد من الناس بينما كانت الشرطة تطارده.

وأوضحت شرطة الولاية أنّ عملية الدهس أسفرت عن إصابة سبعة مدنيين وشرطي بجروح، مشيرة إلى أنّ اثنين من الجرحى بحالة حرجة.

وقال متحدّث باسم شرطة نيويورك، إنّ “ثلاثة من الجرحى كانوا على متن دراجات نارية صغيرة”.

ومن جهتها، قالت قائدة الشرطة إن "معلوماتنا بهذا الشأن محدودة للغاية في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أنّ التحقيق لا يزال جارياً.

وأضافت أنّ الوقائع حدثت في سبعة مواقع منفصلة يتعيّن على المحقّقين التحقيق في كلّ منها.

أمريكا سوريا تركيا الإرهاب نيويورك شرطة نيويورك

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