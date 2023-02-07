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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تركيا وسوريا.. خوف في أمريكا من زلزال ضرب نيويورك

ارشيفية
ارشيفية

بعد زلازل سوريا وتركيا، أصاب الخوف الامريكيين بعد حدوث زلزال في نيويورك.

وقع زلزال صغير غرب نيويورك، ما أثار قلق الناس في منطقة غير معتادة على مثل هذا الهزات، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في البداية عن وقوع زلزال بقوة 3.8 درجة في وسط بافالو في ضاحية ويست سينيكا في الساعة 6:15 صباحا.

وقال مختصون، إن الزلازل له نفس شدة أقوى زلزال شهدته المنطقة منذ 40 عامًا من السجلات المتاحة.
وكان من أقوى الزلازل، زلزال بقوة 3.8 درجة تم تسجيله في نوفمبر 1999.

وتواصلت الهزة بضع ثوان ودفعت السكان إلى النظر من النوافذ في البداية ثم إلى وسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن تفسير.

وقال شهود عيان بأن الأمر كان شديدا حيث  "شعرت وكأن سيارة صدمت منزلي في بوفالو". وأكد مسؤولو خدمات الطوارئ بالمقاطعة أن السكان شعروا بالزلزال في دائرة نصف قطرها 30 ميلا على الأقل، بما في ذلك شلالات نياجرا، التي تبعد حوالي 20 ميلا شمال بوفالو".


وقدرت هيئة الزلازل الكندية، قوة الهزة بنحو 4.2 درجة، أن سكان جنوب أونتاريو شعروا به بشكل طفيف.

ويعد مصدر خوف الناس، ان الزلازل الصغيرة ليست غريبة على شمال ولاية نيويورك ولكن نادرا ما يشعر بها بقوة، وهي ما تثير الخوف وسط زلازل رهيبة في تركيا وسوريا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شلالات نياجرا وسائل التواصل الإجتماعي أمريكا سوريا تركيا الأمريكيين نيويورك

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