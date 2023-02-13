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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 4 أشخاص في حادث دهس بولاية نيويورك الأمريكية

حادث دهس
حادث دهس

أُصيب 4 أشخاص على الأقل في حادث دهس اليوم "الاثنين"، بمدينة بروكلين في ولاية نيويورك الأمريكية قبل أن تتمكن الشرطة من إيقاف السيارة والقبض على قائدها.

وقالت شرطة نيويورك إن شاحنة انطلقت بسرعة عبر حي «باي ريدج» في بروكلين، وذلك قبل أن يتم إيقافها قرب مدخل نفق يؤدي من منطقة بروكلين إلى مانهاتن.

وقالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية نقلُا عن مصادر بالشرطة: «بعد القبض على قائد الشاحنة، تم تفتيشها للتأكد من أنها لا تحتوي على متفجرات، وأشارت إلى أنه لا توجد أي تهديدات إضافية جراء الحادث».

وبحسب ما ذكرته الوكالة، فإن الحادث يتزامن مع بدء محاكمة سيفولو سايبوف، وهو متطرف قتل ثمانية أشخاص في عام 2017 بدهسهم بشاحنة مستأجرة.

وقالت المصادر للشرطة إنه لم يتبين حتى الآن ما إذا كان الحادثان مرتبطان أم لا.

حادث دهس مانهاتن نيويورك متفجرات شرطة نيويورك

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