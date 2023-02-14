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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين: بالونات أمريكية عالية الارتفاع تحلق فوقنا دون إذن منذ بداية 2022

الصين
الصين

قالت الصين ، الإثنين ، إن بالونات أمريكية عالية الارتفاع حلقت فوق مجالها الجوي دون إذن أكثر من 10 مرات منذ بداية عام 2022 ، ما أدى إلى نفي سريع من واشنطن.

وسعت اتهامات الصين من الخلاف مع الولايات المتحدة الذي بدأ بعد أن أسقط الجيش الأمريكي في الرابع من فبراير شباط ما وصفته ببالون تجسس صيني دفع ظهوره الدبلوماسي الأمريكي أنتوني بلينكين لإلغاء رحلة إلى بكين بهدف تخفيف التوترات.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنه منذ ذلك الحين ، أسقط الجيش الأمريكي ثلاثة أجسام طائرة أخرى فوق أمريكا الشمالية ، كان آخرها يوم الأحد ، عندما تم إسقاط جسم ثماني الأضلاع فوق بحيرة هورون.

'منذ العام الماضي ، فإن الولايات المتحدة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في إفادة دورية في بكين ردا على سؤال 'إن البالونات عالية الارتفاع خضعت لأكثر من 10 رحلات جوية غير قانونية في المجال الجوي الصيني دون موافقة الإدارات الصينية ذات الصلة'.

لم يصف وانغ البالونات على وجه التحديد بأنها عسكرية أو لأغراض التجسس ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

ونفى البيت الأبيض على الفور اتهامات الصين ، التي وصفتها المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون بأنها محاولة لبكين للسيطرة على الأضرار.

وقالت في بيان إن 'أي ادعاء بأن الحكومة الأمريكية تستخدم بالونات مراقبة فوق جمهورية الصين الشعبية غير صحيح'.

وأضافت 'إن الصين لديها برنامج منطاد للمراقبة على ارتفاعات عالية لجمع المعلومات الاستخباراتية ، مرتبط بجيش التحرير الشعبي ، والذي استخدمته لانتهاك سيادة الولايات المتحدة وأكثر من 40 دولة عبر القارات الخمس.'

وأضافت أن الصين فشلت في تقديم 'أي تفسيرات ذات مصداقية' لعمليات الاقتحام.

في وقت سابق ، قال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي لـ MSNBC في مقابلة: 'هذا ليس صحيحًا على الإطلاق. نحن لا نطير بالونات فوق الصين'.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية على طلب للتعليق.

يأتي تأكيد الصين بعد أن أسقطت الولايات المتحدة ما وصفته ببالون مراقبة صيني قبالة سواحل كارولينا الجنوبية في 4 فبراير بعد أن جرفت عبر الولايات المتحدة القارية لعدة أيام.

وقالت الصين إن المنطاد كان عبارة عن مركبة بحث مدنية انحرفت عن مسارها بالخطأ واتهمت الولايات المتحدة بالمبالغة في رد فعلها.

وقال وانغ من وزارة الخارجية الصينية إنه ليس لديه معلومات عن أحدث ثلاثة أجسام أسقطتها الولايات المتحدة.

قال جريجوري بولينج ، خبير الأمن البحري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية ، إنه ليس على علم بأي استخدام أمريكي للبالونات للمراقبة ، على الرغم من أنه أضاف 'أظن أن أيا منا لن يعرف على وجه اليقين'.

وأشار إلى أن الصين تعتبر المجال الجوي فوق تايوان ، والأراضي التي تتنازع عليها مع اليابان ، والكثير من بحر الصين الجنوبي ، إن لم يكن كله ، مجالها الجوي الإقليمي.

 

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