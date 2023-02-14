تراجع جديد في عيار 21 الآن| أسعار الذهب اليوم بعد هبوط 250 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا جديدا اليوم الثلاثاء ، لتصل إلى مستويات غير متوقعة ويصل عيار 21 الأكثر انتشارا في سوق الصاغة إلى 1700 جنيه للبيع مقارنة بـ 1715 جنيها للشراء أمس، و1950 جنيها في يناير الماضي بفارق نحو 250 جنيها من أعلى سعر.

سعر الذهب اليوم في مصر

وعن أسعار الذهب اليوم في مصر ، فتراجع عيار 18 أيضا في محلات الصاغة ليسجل مستويات متدنية ليلامس 1450 جنيها للبيع مجددا، بعد تخطيه 1600 جنيه في يناير الماضي.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويتطلع الكثير من الراغبين في شراء الذهب خاصة المشغولات إلى التعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، إذ سجل اليوم 1710 جنيهات بدون مصنعية يضاف إليها نسبه بين 5 إلى 10 % من قيمة الجرام ن وهي ثمن المصنعية.

طالع أيضا:



سعر الذهب الان

ويتغير سعر الذهب بين الحين والآخر، ويتساءل الكثير عن سعر الذهب الان في مصر ، إذ تراجع مجددا مقارنة بأسعار الأمس والأيام الماضية التي سجل فيها نحو 1780 جنيها.

الجنيه الذهب

ويرغب البعض في شراء وبيع الجنيهات الذهب كنوع من حفظ الأموال، والذي تراجع اليوم ليسجل نحو 13,680 جنيها بعد 13,720 أمس، بتراجع 40 جنيها، فيما قد سجل 14600 جنيها في يناير الماضي، بفارق نحو 920 جنيها.

الذهب

سعر الذهب مباشر

وفي هذا التقرير التالي يقدم موقع صدى البلد بشكل مُفصل خدمة معرفة سعر الذهب مباشر للمستهلكين ، خاصة الجرام من عيار 21 وعيار 18 بدون مصنعية ، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء : 1,954 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، الثلاثاء عيار 21 : 1710 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18 : 1,466 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 : 1,140 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 13,680 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1,855 دولارا.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

ويهتم الكثير بالبحث عبر جوجل عن سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر ، والذي هبط من أعلى مستوي في يناير الماضي وهو 1950 جنيها ليصل اليوم إلى 1700 جنيها، بقارق 250 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي تراجعت العقود الفورية للمعدن النفيس في بورصة نيويورك، ليسجل سعر الاونصة 1,855 دولارا للأوقية الواحدة بعد 1865 أول أمس و 1858 أمس، و1,950 دولارا الخميس الماضي 2 فبراير.