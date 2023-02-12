الحق اشترى.. اعرف سبب تراجع أسعار الذهب في مصر

يبحث العديد من المواطنين عن أسباب تراجع سعر الذهب في مصر لكونه من أبرز الاساسيات التى يعتمد علي المقبلين علي الزواج في عقد قرانهم، وخصوصا بعد تسجيل أسعار الذهب اليوم تراجعا بعدما كانت ما بين الارتفاع والثبات خلال الأيام الماضية ولمدة أسبوع تقريبا ، إذ هبط سعر الأصفر عيار 21 بقيمة نحو 15 جنيها بين أعلى وأقل سعر ، خلال يومين، فيما سجلت قيمة الهبوط من أعلى سعر نحو 245 جنيها.

أسباب تراجع أسعار الذهب

وأرجع وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تراجع أسعار الذهب سوف يعود بالايجاب على المستهلك، ويجب على التجار الالتزام بخفض أسعار الذهب بعد تراجع سعر الدولار.

وأرجع “عزت”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، سبب تراجع سعر الذهب إلى خفض الطلب على الذهب خلال الآونة الأخيرة وتراجع سعر الدولار، حيث إن معظم الذهب يتم استيراده من الخارج بالعملة الصعبة، وسبب زيادة أسعار الذهب خلال الفترة الماضية هو زيادة الطلب وتهافت التجار والمواطنين لشرائه بعد ارتفاع سعر العملة الصعبة، حيث إن هناك علاقة طردية بين سعر العملة بالذهب.

من جانبه، أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ “صدى البلد”، أن تراجع أسعار الذهب مرتبط ارتباط كلي بالأسعار العالمية، فحال وجود توترات بالعالم مثل الحروب التجارية والاقتصادية يرتفع سعر الذهب في مصر والدول الأخرى، وعندما يكون هناك زيادة في التضخم العالمي يكون هناك ركود في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي ينتج عنه انخفاض في سعر الذهب.

وتابع النائب حديثه قائلا: "تراجع أسعار الذهب يصب في صالح المقبلين علي الزواج، ويتيح فرصة لشراء احتياجاتهم منه، فمن يرغب في الزواج عليه أن يقوم بشراء احتياجاته من الذهب قبل أن يرتفع مرة أخرى ويسبب عبئا ماليا عليه".

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وبالنسبة لسعر عيار 21 اليوم ضمن أسعار الذهب اليوم بأعيرته المختلفة ، فتراجع مسجلا 1705 جنيهات فقط مقارنة بـ 1950 جنيها في يوم الأربعاء 11 يناير الماضي.

الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فسجل هبوطا عند 13,720 جنيها مقارنة بـ14080 جنيها الأيام الماضية بفارق نحو 360 جنيها ، بعدما وصل إلى 15200 خلال شهر يناير.