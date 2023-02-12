أسعار الذهب تتراجع أخيرا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

سجلت أسعار الذهب اليوم تراجعا بعدما كان بين الارتفاع والثبات خلال الأيام الماضية تقريبا أسبوع ، إذ هبط سعر الأصفر عيار 21 بقيمة نحو 15 جنيها بين أعلى وأقل سعر ، خلال يومين، فيما سجلت قيمة الهبوط من أعلى سعر نحو 245 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وبالنسبة لسعر عيار 21 اليوم ضمن أسعار الذهب اليوم بأعيرته المختلفة ، فتراجع مسجلا 1705 جنيهات فقط مقارنة بـ 1950 جنيها في يوم الأربعاء 11 يناير الماضي.

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الذهب

الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فسجل هبوطا عند 13,720 جنيها مقارنة بـ14080 جنيها الأيام الماضية بفارق نحو 360 جنيها ، بعدما وصل إلى 15200 خلال شهر يناير.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويبحث الكثير عن قائمة أسعار الذهب اليوم في مصر والتي تشمل أعيرته المختلفة وسعر الجنيه ، والتي شهدت تراجعا ، إذ سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 1,461 جنيها للبيع.

أسعار الذهب الآن

وضمن أخبارنا الخدمية والتي نقدمها بشكل يومين يقدم موقع صدى البلد فيما يلي بشكل مُفصل خدمة معرفة أسعار الذهب خاصة عيار 21 ، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

وسجلت أسعار جرام الذهب بأعيرته المختلفة اليوم الأحد في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد : 1,960 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد عيار 21 : 1715 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 18 : 1,470 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 14 : 1,143 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 13,720 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد عيار 24 : 1,865 دولارا.

الذهب

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم

ويبحث المقبلون على شراء الذهب بأعيرته المختلفة خاصة المشغولات، بالتعرف على سعر المصنعية والضريبة والدمغة، فهي تكون مختلفة بين تجار الصاغة ويكون هناك اختلاف طفيف، ويرجع هذا التغير إلى سعر جرام الذهب اليوم ووزن المشغولات وأشكالها وطريقة تزيينها.

وعندما يتم إضافة سعر المصنعية فإنه يتم إضافة سعر نسبة بين 5 و10% من سعر الجرام الواحد، وكلما قلت نسبة الذهب الخالص وزادت معه نسبة المعادن الأخرى يقل العيار "القيراط"، واما الوحدة العالمية المعتمدة المستخدمة لوزن والسبائك هي الأوقية واليت يصل وزنها إلى نحو "31.1 جرام" تقريبا.

الذهب

أسعار الذهب عالميًا

وتراجعت بورصة المعدن الأصفر عالميا ، إذ سجلت العقود الفورية 1,865 دولارا للأوقية الوحدة بعد وصولها إلى 1,950 دولارا الخميس الماضي 2 فبراير.

وهبطت العقود الفورية للذهب، ليسجل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، تحديدا 1,865.93 دولارا.