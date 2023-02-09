بعد تراجعه 230 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر وخاصة سعر عيار 21 الأكثر تداولا في سوق الصاغة، هبوطا مقارنة بأعلى سعر وصل إليه الأصفر وهو 1950 جنيها .

وهبط سعر الجرام عيار 21 الآن بمقدار 230 جنيها إذ سجل اليوم 1720 جنيها للشراء بعد 1950 يوم الأربعاء 11 يناير الماضي.

هبوط الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب بمقدار حوالي 440 جنيها مقارنة بالأيام السابقة، إذ سجل قبل عدة أيام 14200 جنيه فيما سجل اليوم 13,760 جنيها.

وكان الجنيه الذهب قد سجل حوالي 14080 جنيها الخميس 2 فبراير، بينما تراجع بقيمة 1440 جنيها مقارنة بسعر 15200 جنيه يوم يوم الخميس 15 ديسمبر.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارا، إذ اقترب سعر الجرام عيار 21 بقوة من من 1700 جنيه بعدما وصل 1950 جنيهًا في وقت سابق من الشهر الماضي، تحديدا يوم 11 يناير.

سعر الجرام عيار 21 الآن في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستويات منخفضة نسبيا، ليترواح بين بين 1710 إلى 1720 جنيها منخفضا بقيمة وصلت إلى 240 جنيها بالمقارنة بين أعلى سعر وأقل سعر.

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الذهب عيار 21 اليوم

الذهب يهتم الكثير به يوميا وبالتعرف على أسعاره خاصة عيار 21 الآن، والذي يبحث عنه الشباب المقترب من الخطوبة، إذ سجل سعر عيار 21 اليوم في مصر نحو 1710جنيهات فقط للبيع وحوالي 1720 جنيها للشراء.

الذهب

سعر عيار 18 اليوم

ويتطلع الراغب في بيع ما لديه من مشغولات ذهبية أو الراغب في شراء عيار 18 ، لمعرفة أسعاره اليوم في محلات الصاغة المختلفة.

الذهب اليوم بمصر

الذهب اليوم في مصر، محل اهتمام الكثير ويبحث عنه الملايين يوميا خاصة الأعيرة المنتشرة في السوق وهما عيار 21 وعيار 18 ، إذ تراجع الأخير ليسجل ليسجل أقل من 1500 جنيه بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

يقدم موقع صدى البلد فيما يلي بشكل مُفصل لقرائه خدمة معرفة أسعار الذهب بأعيرته المختلفة حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

أسعار الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

ووصل سعر جرام الذهب بأعيرته المختلفة اليوم الخميس في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس : 1,966 جنيهًا.

الذهب

سعر الجرام عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس عيار 21 : 1720 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 18 : 1,474 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 14 : 1,147 جنيهًا.

سعر الجنيه

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 13,760 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس عيار 24 : 1,872 دولارا.

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم

ويبحث الشباب قبل شراء الذهب عن سعر المصنعية والضريبة والدمغة اليوم ، والتي تختلف بين تجار الصاغة حسب سعر الجرام نفسه وحجم ووزن المشغولات وأشكالها، والحلى المتصلة بها.

الذهب

ويوجد طريقة سهلة لحساب سعر المصنعية ، حيث يتم إضافة نسبة حوالي بن 5 و10% على سعر الجرام الواحد، وفي نفس الوقت إذ زادت نسبة المعادن الموجودة مع الذهب مثل النحاس وغيره قل القيراط، ويتم استخدام الأوقية كوحدة عالمية معتمدة لوزن والسبائك وهي تزن حوالي "31.1 جرام" تقريبا.

أسعار الذهب عالميًا

وانخفض سعر المعدن النفيس في بورصة وول ستريت مقارنة بأسعار أمس ، إذ سجلت العقود الفورية 1872 دولارا بعد 1875 أمس، و1,950 دولارا الخميس الماضي 2 فبراير.

وتراجعت العقود الفورية للذهب بشكل طفيف، ليسجل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، تحديدا 1872 دولارا.