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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء7-2-2023

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب في السعودية بالريال السعودي، و الدولار الأمريكي، خلال التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق7-2-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

اشتروا الذهب.. مفاجأة في عيار 21 وتفاصيل سعر الدولار اليوم

تراجع كبير بأسعار الذهب.. ومفاجأة فى عيار 21

الذهب اليوم في السعودية


سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 197.64 ريال سعودي، و 52.67 دولار أمريكي.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24  حوالي 225.87 ريال سعودي، و 60.20 دولار أمريكي.

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 207.05 ريال سعودي، و 55.18 دولار أمريكي.

سعر الذهب اليوم


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى حوالي 169.41 ريال سعودي، و 45.15 دولار أمريكي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 131.76 ريال سعودي، و 35.11 دولار أمريكي.

سعر الذهب اليوم في السعودية


ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 1,581 ريال سعودي، 421.38 دولار أمريكي.

وسجل سعر أوقية الذهب حوالي 7,025  ريال سعودي، و 1,872 دولار أمريكي.

ووصل سعر كيلو الذهب حوالي 225,873 ريال سعودي، 60,196 دولار أمريكي.

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عوامل تحدد سعر الذهب عالميا


يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، لذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:-

1 - معدل سعر الفائدة عالميا : و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

2 - أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب. 
 

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