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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم.. وهذا ثمن الجرام عيار 21 الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

استمرت أسعار الذهب اليوم في مصر في التراجع مقارنة بأسعار الأمس، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 بقوة ليسجل ما دون الـ 1720 جنيهًا بعدما وصل 1950 جنيهًا في وقت سابق من الشهر الماضي.

وتراجع سعر الجرام عيار 18 إلى 1,457 جنيها للبيع ، متراجعا بما يزيد على 200 جنيه من أعلى سعر وصل إليه في يناير الماضي.

سعر عيار 21 الآن في مصر

سعر الذهب عيار 21 الآن هبط إلى مستويات قياسية بعد تراجع الأمس ليسجل الجرام بين 1700 إلى 1710 جنيهات منخفضا من 1950 جنيها بقيمة وصلت إلى 250 جنيها .

أسعار الذهب

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الجنيه الذهب اليوم

وفقد سعر الجنيه الذهب حوالي 40 جنيها في يوم واحد ، ليسجل اليوم 13,680 جنيها بعدما سجل 13,720 جنيها أمس ، إذ فقد ما يقرب من 400 جنيه في أسبوع تقريبا ، حيث كان سعره حوالي 14080 جنيها الخميس الماضي 2 فبراير، بينما فقد 1520 جنيها مقارنة بسعر 15200 جنيه يوم يوم الخميس 15 ديسمبر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 

ويتابع الكثير عن كثب سعر الذهب خاصة الأكثر انتشارا وهو عيار 21، الذي يبحث عنه الشباب الراغب في الخطوبة، إذ تراجع سعر عيار 21 الآن في مصر إلى 1700جنيه فقط للبيع وحوالي 1710 جنيهات للشراء.

أسعار الذهب

الذهب عيار 18 

أسعار الذهب خاصة عيار 18 وعيار 21 هي اكثر ما يبحث عنه المصريون نظرا لأنها تشكل المشغولات الذهبية التي يقبل عليها الناس.

سعر الذهب اليوم في مصر 

ويمتلئ محرك البحث جوجل بالبحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر، ومنهم من يرغب في الشراء وكذلك من يرغب في البيع وعلى وجه التحديد عيار 21 وعيار 18 ، إذ تراجعا ليسجلا أقل من 1500 لعيار 18 وحوالي 1700 لعيار 21 بدون مصنعية.

الذهب اليوم في مصر

الذهب في مصر محل اهتمام الكثير ومنهم التجار والمستثمرون والمواطنون فأحوال سوق الصاغة محل اهتمام للكثير من المستثمرين لاستثمار أموالهم في الأصفر ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

أسعار الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

ووصل متوسط سعر جرام الذهب بأعيرته المختلفة اليوم الأربعاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء: 1,954 جنيهًا.

أسعار الذهب

سعر الجرام عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم  الأربعاء عيار 21 : 1710 جنيهات للشراء. 

سعر الجرام عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 18 : 1,466 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 14 : 1,140 جنيهًا.

سعر الجنيه 

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 13,680 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء عيار 24 : 1,874 دولارا.

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم

وتختلف قيمة الذهب بدون مصنعية عن الذهب المضاف إليه المصنعية والضريبة والدمغة اليوم ، وتكون الزيادة  مختلفة حسب سعر الجرام نفسه وأشكال المشغولات وأوزانها، والحلى المتصلة بها.

وللراغب في حساب سعر المصنعية ، فتتم إضافة نسبة تتراوح بين 5 و10% على سعر الجرام الواحد ، وفي نفس السياق إذ زادت نسبة المعادن الموجودة مع الذهب مثل النحاس قل القيراط، ويتم استخدام الأوقية في المعاملات  كوحدة لوزن والسبائك وهي تزن حوالي "31.1 جرام" تقريبا.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عالميًا

وتراجع سعر الأصفر في بورصة نيويورك مقارنة بأسعار أمس الأول  ، إذ سجلت العقود الفورية  1874 دولارا بعد أن وصل سعر الأوقية 1,950 دولارا الخميس الماضي 2 فبراير، و1875 أول أمس.

وهبطت العقود الفورية للذهب في بورصة وول ستريت، ليسجل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، تحديدا 1,874.21 دولارا.

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