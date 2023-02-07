سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم 7-2-2023

وصل أشهر سعر جرام ذهب نحو 1710 جنيها للبيع و 1720 جنيها للشراء وذلك بالنسبة لـ سعر عيار 21 الأشهر تداولا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 7-2-2023.

ويلجأ البعض للاستثمار في الذهب بدلا من الإيداعات في البنوك كالإكتتاب في الشهادات أو الادخار نظرا لإختفاء عبء المخاطرة والذي تتضمنه الشهادات في حالات ارتفاع الأسعار او تراجع معدلات الفائدة في البنوك.

لماذا الذهب

ويهتم الكثير من المستهلكين خصوصا المقبلين علي الزواج في اقتناء الذهب باعتباره ملاذ آمن للثروة والمدخرات في اوقات ارتفاع معدلات التضخم والأسعار خصوصا وأنه بديل للعقارات والأصول الأخري.

ويتابع المهتمون بأسعار الذهب اخبار المعدن الأصفر صعودا وهبوطا لإختيار أنسب الأوقات لشراء واقتناء الذهب في حالات هبوط الأسعار أو التصرف بالبيع في المدخرات الذهبية في حال زيادتها .

استقرار السعر

واستقر ثباتسعر الذهب في مصر مع أول تعامل له اليوم الثلاثاء ،علي مستوي الأعيرة المختلفة وفي محلات الصاغة بمختلف مناطق ومدن الجمهورية.

عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو 1954 جنيها للبيع و 1966 جنيها للشراء في محلات الصاغة.

عيار 14

سجل عيار 14 الأدني فئة اليوم الثلاثاء نحو 1140 جنيها للبيع و 1147 جنيها للشراء .

لا زيادة في المصنعية

وعلي سياق متصل كشفت شعبة الذهب، عن عدم وجود أي زيادات في قيمة الضريبة والمصنعية على المشغولات الذهبية والتي سبق وأن اقرتها وزارة المالية، معتبرة أن سعر الضريبة يستهدف تنظيم تحصيل الضريبة بناء علي اتفاق مسبق بين مصلحة الضرائب والشعبة.

أضافت الشعبة انه يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية ، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرش للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 1466 جنيها للبيع و 1474 جنيها للشراء

كيلو الذهب

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 1.954 مليون جنيه للبيع و 1.965 مليون جنيها للشراء

الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 13.7 ألف جنيه للبيع و 13.76 ألف جنيه للشراء.

أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب حوالي 60.8 ألف جنيه للبيع و 61.134 ألف جنيه للشراء

شراء السباك من المواقع الإلكترونية

وحذرت شعبة الذهب باتحاد الصناعات، المستهلكين من شراء السبائك الذهبية من صفحات السوشيال ميديا معتبرة أنها شيء خطر وبالتالي فإن مصلحة الدمغة تراقب على الأسواق وليس المواطنين وبالتالي سيكون من الصعب ملاحقتهم.

وطالبت الشعبة المواطنين بالنزول إلي محلات الصاغة للشراء الواقعي او البيع نظرا لأنها تمثل عامل أمان لهم انزلوا ويتم الحصول على من البائع .

محددات الذهب

وقال خبراء الذهب إن هناك مجموعة من المحددات الرئيسية التي تتحكم في تسعيرة المعدن الأصفر من أبرزها قيمته في البورصات العالمية و قوي العرض والطلب وقيمة العملة الأجنبية.

اعتبر المحللون أن تغيير أي من تلك العوامل من شأنه التأثير في سعر الذهب، معتبرين أن التذبذب الذي يشهده المعدن الأصفر في البورصات العالمية بين الزيادة والانخفاض هو أمر طبيعي في الوقت الحالي لعدم وضوح الرؤي الاقتصادية.

و طلب المحللون من المستهلكين باقتناص الفرص في حالات انخفاض سعر الذهب بشراء عيار 21 باعتباره الأكثر قيمة وبالتالي سيكون مخزنا جيدا للثروات والمدخرات في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

الذهب والدولار

وبحسب تقارير اقتصادية والتي رصدت تأثر سعر الذهب بالدولار في الوقت الحالي و الذي يظهر استقرارا تاما بإعتباره أمرا إيجابيا في الاقتصاد المصري

واعتبر التقرير أن توجه الذهب الفترة المقبلة سيكون في ارتفاعات وفقا لزيادات البورصة العالمية بمعدلات بطيئة.\

ويعتبر الذهب زينة ومخزون للثروة لكل المهتمين بإقتناء الذهب، في الوقت الذي انتشرت فيه عمليات الشراء من المنصات الإلكترونية لمنتجات الذهب.

وحذرت جهات صناعية المواطنين من الشراء من الانترنت باعتباره لا يخضع لعمليات الرقابة كما أن عمليات البيع تتم بدون فاتورة .

الذهب والزواج

يعتبر الذهب من أهم السلع المرتبطة بالزواج والمناسبات السعيدة عند المصريين، حيث لا يمكن الاستغناء عن الشبكة الذهب بإعتبارها هدية من العريس لـ العروسة، إذ الذهب زينة وخزينة، وقيمة الذهب موجودة به، وأنه من الممكن أن يبع بعد فترة من الزواج حالة الاحتياج.

وتعتبر عمليات الاحتفاظ بالذهب أفضل أنواع الاستثمار في الوقت الراهن حيث تعد المشغولات الذهبية وسيلة للإحتفاظ بالثروة و المدخرات خصوصا مع انخفاض سعر المعدن الأصفر .

وتحدد البورصات العالمية سعر الذهب وفقا لقوي العرض الطلب بإعتباره أحد محددات القيمة.