أقل من 1500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

هبطت أسعار الذهب اليوم في مصر، ليعود سعر الجرام إلى مستويات منخفضة ، ويتراجع سعر الجرام عيار 18 الأكثر شعبية إلى ما دون الـ 1500 جنيه، متراجعا بقيمة تزيد على 200 جنيه من أعلى سعر وصل إليه، على خلفية تثبيت أسعار الفائدة وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.

أما عن سعر عيار 21 الآن في مصر، فتراجع إلى مستويات ما بين 1705 إلى 1715 جنيها منخفضا من 1950 جنيها وهو اعلى سعر وصل إليه الأصفر في يناير الماضي ، ويعد الأعلى محليا.

الذهب

قرار البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

وخلال الأيام السابقة أعلن البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، الخميس الماضي.

وأقدم البنك على تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، عند 16.25٪ عائد الإيداع لليلة واحدة ، و 17.25٪ والإقراض لليلة واحدة، بالتزامن مع زيادة الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي إلى 34.224 مليار دولار ، بفارق عن 222 مليون دولار عن الشهر الذي قبله.

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الجنيه الذهب اليوم

وتراجع سعر الجنيه الذهب بقوة ليسجل 13,720 جنيها اليوم، إذ فقد ما يقرب من 360 جنيها، من السعر الذي سجله الخميس الماضي 2 فبراير، 14080 جنيها.

الذهب

أما عن الفارق بين سعره اليوم وسعره يوم الخميس 15 ديسمبر ، حوالي 1480 جنيها، إذ سجل حينها 15200 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

ويهتم الكثير من المقبلين على الزواج والراغبين فش شراء السبائك لحفظ أموالهم بـ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصرن والذي سجل نحو 1705 جنيهات للبيع.

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جرام الذهب عيار 18

أما عن أسعار الذهب عيار 18 والذي يدخل كثيرا في صناعة المشغولات الذهبية في مصر ، فتراجع اليوم ليسجل نحو 1137 جنيها بعدما تخطى سعره الـ 1200 جنيه في وقت سابق.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويهتم الملايين من المصريين يوميا بالبحث عن سعر الذهب اليوم في مصر، على محرك جوجل خاصة الشباب المقبل على الخطوبة، وعلى وجه التحديد عيار 21 ، والذي عاد ليسجل نحو 1715 جنيها فقط عند الشراء بدون إضافات.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم تختلف باختلاف العيار والمصنعية، ويهتم الكثير بمعرفته خاصة عياري 21 و 18 الأكثر تداولا في سوق الصاغة، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الذهب الآن في مصر

ووصل متوسط سعر جرام الذهب بأعيرته المختلفة اليوم الثلاثاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الذهب

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء : 1,960 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء عيار 21 : 1715 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18 : 1,470 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 : 1,143 جنيهًا.

سعر الجنيه

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 13,720 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1,875 دولارا.

سعر الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الذهب بالمصنعية والدمغة والضريبة اليوم ، فيكون متفاوتا حسب سعر الجرام نفسه وكذلك اختلاف محلات الصاغة من مكان لآخر، ويتسبب في وجود هذا الفارق الطفيف وأشكال المشغولات وأوزانها.

وعند إضافة سعر المصنعية ، فيتم حسابها على أساس نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام نفسه، ويتم حسابها وإضافتها على السعر الأساسي للجرام ، وفي هذا السياق وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة مع الذهب مثل النحاس قل القيراط، وتستخدم الأوقية في المعاملات كوحدة لوزن والسبائك وهي تزن "31.1 جرام" تقريبا.

أسعار الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر، يتراوح بين 1705 و 1715 جنيها ، وهو هبوط ملحوظ بالمقارنة مع سعره الأيام الماضية ، وساهم في تراجعه إصدار شهادات الـ 25 % في بنكي الأهلي ومصر ، وارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

أسعار الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب في البورصة العالمية مقارنة بأسعار الأمس الاثنين، إذ سجلت العقود الفورية نقطة متدنية إلى أقل من 1870 دولار بعد أن وصل سعر الأوقية 1,950 دولارا الخميس الماضي 2 فبراير.

وهبطت العقود الفورية للذهب في بورصة وول ستريت، ليسجل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، تحديدا 1,867.39 بعد 1875 دولارًا أمس.