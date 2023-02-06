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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 الآن يخسر 245 جنيهًا|مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

الذهب
الذهب

شهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعا خاصة عيار 21 الآن، وذلك بعد إعلان البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، إذ هبط عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر بنحو 245 جنيهًا من أعلى سعر وهو 1950 جنيها والذي سجله في 11 يناير الماضي.

وبخصوص أسعار الذهب اليوم الاثنين، تراجع أيضا سعر عيار 18 والذي يهتم به المقبلون على الزواج ، إلى نحو 1,461 جنيهًا للبيع، بعدما لامس 1700 في وقت سابق.

الجنيه الذهب اليوم

وهبط سعر الجنيه الذهب بقوة عن الأيام الماضية ليسجل 13,720 جنيها اليوم، بعد 14080 جنيها الخميس الماضي 2 فبراير، بفارق 360 جنيها، فيما سجل 14800 جنيه قبل عدة أيام، ليهبط مقارنة بهذا السعر نحو 1080 جنيهًا.

الذهب 

ويذكر أن سعر الجنيه الذهب وصل مستويات قياسية في يناير الماضي، تحديدا يوم الخميس 15 ديسمبر إذ وصل إلى 15200 جنيه.

جرام الذهب عيار 21 الآن

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر ، في بشرى سارة للمقبلين على الزواج ، ليسجل نحو 1705 جنيهات للبيع مقارنة بأعلى سعر وهو 1950 جنيها يوم الأربعاء 11 يناير الماضي.

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قرار البنك المركزي

وانخفض سعر الذهب اليوم في مصر ، ليسجل سعر الجرام عيار 14: 1,137 جنهيا فقط  بعد فقط قرار لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، الخميس الماضي والتي أعلنت تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، عند  16.25٪ عائد الإيداع لليلة واحدة ، و 17.25٪ والإقراض لليلة واحدة.

أسعار الذهب 

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

وسجل سعر الجرام عيار 18 اليوم وهو الأكثر شعبية مع عيار 21، أسعار منخفضة للشراء أقل من 1500 جنيه، إذ سجل اليوم نحو 1143 جنيها بعدما تخطى حاجز الـ 1200 جنيه في وقت سابق.

سعر الذهب اليوم في مصر 

واما عن سعر الأصفر  اليوم في مصر يبحث عنه أغلبية المقبلون على الزواج والراغبون في شراء السبائك، خاصة عيار 21 ، والذي عاد ليسجل نحو 1715 جنيها فقط عند الشراء بدون مصنعية.

الذهب 

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب الآن في مصر، يهم الكثير بأعيرته المتنوعة، إذ يرغب في معرفته المستثمرين والراغب في بيع الذهب أو شراؤه  خاصة عياري 21 و 18 والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر جرام الذهب بأعيرته المختلفة اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الذهب

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين : 1,960 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم  الاثنين عيار 21 : 1715 جنيها للشراء. 

سعر الجرام عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 18 : 1,470 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 : 1,143 جنيهًا.

سعر الجنيه 

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 13,720 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 1,875 دولارا.

سعر الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

 سعر المصنعية والضريبة والدمغة يشغل بال الكثير عند شراء الذهب خاصة المشغولات التي يتوقف عليها سعر المصنعية ، وهي غير ثابتة، ويرجع هذا الاختلاف الطفيف إلى اختلاف محلات الصاغة نفسها، وأشكال المشغولات وأوزانها.

ولحساب سعر المصنعية يتم إضافة مبلغ على الجرام الواحد وهو نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.

أسعار الذهب عيار 21 الآن

المصريون يهتمون كثيرا بالبحث يوميا عن سعر عيار 21 الآن في مصر، والذي هبط خلال الأيام الماضية  على خلفية عدة إجراءات أهمها إصدار شهادات الـ 25 % في بنكي الأهلي ومصر ، وارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، علاوة على الإفراج عن بضائع بالمليارات.

سعر الذهب

أسعار الذهب عالميًا

واستقر سعر الذهب في البورصة العالمية، ووصلت العقود الفوريةإلى نقطة متدنية بعد أن وصل سعر الأوقية 1,950 دولارا الخميس الماضي 2 فبراير ، في ظل قفزة للذهب الأيام الماضية.

واستقرت العقود الفورية للذهب في البورصة العالمية ، لتسجل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، تحديدا 1875 دولارًا .

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