تراجع الذهب بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سجل سعر الذهب اليوم السبت تراجعا مفاجئا بعد قرار البنك المركزي المصري ، إذ فقد عيار 21 نحو 250 جنيها من اعلى سعر وصل إليه يوم الأربعاء 11 يناير وهو 1950 جنيهًا، فيما تراجع 20 جنيها مقارنة بأسعار الأمس و40 جنيهًا مقارنة بأول أمس.

اجتماع البنك المركزي

جاء سعر الذهب هذا ، بعد ساعات من قرار لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، والتي سجلت 16.25٪ عائد الإيداع لليلة واحدة ، و 17.25٪ والإقراض لليلة واحدة.

كما ثبت البنك المركزي سعر العملية الرئيسية بنسبة 16.75٪ ، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 الآن ليسجل 1700 جنيه فقط للبيع بعدما سجل 1760 جنيها الأربعاء الماضي للشراء، وتراجع بقيمة 250 جنيها نزولا من قمة ارتفاعه وهي 1950 جنيها يوم الأربعاء 11 يناير الماضي.

الذهب

تراجع الجنيه الذهب اليوم

أما سعر الجنيه الذهب فتراجع بقيمة تزيد عن 150 جنيها عن الأمس ليسجل اليوم 13,760 جنيها ، بعدما سجل 14080 جنيها قبل يومين، بفارق 320 جنيهًا، بينما سجل الفارق بين سعر اليوم وسعر يوم الخميس 15 ديسمبر وهو 15200 جنيه ، حوالي 1440 جنيها.

سعر عيار 21 اليوم بمصر

ويتطلع المصريون إلى سعر عيار 21 شكل يومي ، مع عيار 18 باعتبارهما الأكثر انتشارا في سوق الصاغة بمصر، خاصة المشغولات الذهبية ، حيث تراجع عيار 21 الآن ليسجل 1700 جنيهات للبيع بعد 1740 .

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

ويكثر البحث يوميا في جوجل عن سعر الأصفر اليوم في مصر، وخاصة عيار 21 الأكثر تداولا، والذي عاد ليسجل حوالي 1700 جنيه للبيع من جديد و1720 جنيها للشراء بدون مصنعية.

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سعر الذهب الآن في مصر

متوسط سعر جرام المعدن النفيس بأعيرته المختلفة اليوم السبت ، ينشره موقع صدى البلد وفقا لأخر تحديثات السوق بدون مصنعية كالتالي:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت : 1,966 جنيهًا.

الذهب

سعر الجرام عيار 21

وسجّل سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت عيار 21 : 1,720 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم السبت عيار 18 : 1,474 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت عيار 14 : 1,147 جنيهًا.

سعر الجنيه

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت عيار 24 : 13,760 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم السبت عيار 24 : 1,866 دولارا.

سعر الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

ويهتم الملايين بسعر المصنعية والضريبة المضافة على الذهب ، وهي تختلف من مكان لأخر حسب تشكيل المشغولات ووزنها ، وتتغير هذه القيمة بين محلات الصاغة نفسها، نظرا لطبيعة أشكال المشغولات وأوزانها، وفي الغالب هذا التغير يكون طفيفا.

الذهب

ويمكنك حساب حساب سعر المصنعية على المشغولات ، وهي في الأغلب تبدأ من 5 حتى 10% من سعر الجرام الواحد ، وكلما زادت نسبة المعادن المختلطة مع الذهب مثل الحديد او النحاس وغيره قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.

سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر عيار 21 الآن في مصر، محل اهتمام الكثير من المقبلين على الزواج، وكذلك المستثمرين في الذهب والذي تراجع بشكل قوى خلال الساعات الماضية بعد قرار البنك المركزي ، كما هبط بشكل ملحوظ وبقيمة كبيرة بعد أن تخطى مستويات غير متوقعة في وقت سابق من الشهر الماضي.

أسعار الذهب عالميًا

وهبطت عقود الأصفر الفورية عالميا ، ووصل سعر الأوقية اليوم 1,864 بعد 1,950 دولارا أول أمس الخميس 2 فبراير ، في ظل قفزة للذهب الأيام الماضية.

وتراجع الذهب في البورصة العالمية بشكل ملحوظ إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، تحديدا 1,864.93 دولارًا منخفضا بحوالي 84 دولارا للأوقية الواحدة.