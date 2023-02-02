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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 يفقد 220 جنيها دفعة واحدة|الذهب يتراجع بقوة قبل اجتماع البنك المركزي

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقوة مقارنة بأعلى سعر وصل إليه الأصفر ، خاصة سعر الجرام عيار 21 الآن، والذي فقد نحو 220 جنيها مقابل 1950 جنيها يوم الأربعاء 11 يناير الماضي.

تراجع الجنيه الذهب اليوم

وتراجع سعر الجنيه بشكل ملحوظ ليسجل اليوم 14080 جنيها ، بعدما سجل 14800 جنيه قبل عدة أيام ، بفارق 720 جنيهًا، فيما وصل الفارق بين سعره اليوم وسعره يوم الخميس 15 ديسمبر والذي سجّل 15200 جنيه حينها، حوالي 1120 جنيها.

اجتماع البنك المركزي

ويرتقب الكثير اليوم اجتماع لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري .

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة بنسبة متوسطة عن نسبة ديسمبر الماضي، والبالغة 300 نقطة أساس بنحو 3%.

أسعار الذهب 

سعر عيار 18 اليوم 

أما عن سعر عيار 18 وهو الذي يعتبر من الأكثر انتشارا بجانب عيار 21 ، فتراجع إلى أقل من 1500 جنيه بعدما تخطى حاجز الـ1700 جنيه في وقت سابق.

سعر الذهب اليوم في مصر 

ويعتبر سعر الأصفر اليوم في مصر محل اهتمام المصريين بأغلبيتهم، وخاصة عيار 21 الأكثر تداولا، والذي عاد ليسجل ما دون الـ1750 جنيها للبيع من جديد.

الذهب 

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تذبذب قوي.. سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

أما عن أسعار معدن الذهب الآن في مصر ، فهي تهم الراغبون في الزواج بشكل كبير عن ذويهم ،  خاصة عياري 21 و 18 حيث يتم صنع المشغولات منهما ، وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الخميس بأعيرته المختلفة، والذي يرغب في معرفته أيضا من يرغب في شراء السبائك لاستثمار أمواله، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الجرام بأعيرته المختلفة اليوم الخميس في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس : 2,011 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم  الخميس عيار 21 : 1760 جنيهًا للشراء. 

سعر الجرام عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس عيار 18 : 1,509 جنيهات.

سعر الجرام عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس عيار 14 : 1,173 جنيهًا.

سعر الجنيه 

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 14,080 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس عيار 24 : 1925 دولارا.

سعر الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

سعر المصنعية والضريبة والدمغة والتي تضاف إلى المشغولات ، تهم الكثير على الرغم من كونها غير ثابتة وتختلف من مكان لأخر، ويكون هذا الاختلاف بشكل طفيف ويرجع إلى اختلاف محلات الصاغة نفسها، وأشكال المشغولات وأوزانها,.

ولكي تقوم بحساب سعر المصنعية فهي في الأغلب تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الأصفر قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن

 سعر عيار 21 الآن في مصر، تراجع بشكل ملحوظ بعد أن تخطى مستويات قياسية في وقت سابق من الشهر الماضي، ولكن سرعان مع هبط مرة آخري على خلفية تأمين الدولار خلال الأيام الماضية والإفراج عن بضائع بالمليارات من الموانئ.

أسعار الذهب عالميًا

واستقرت العقود الفورية للذهب عالميا ، ووصل سعر الأوقية اليوم 1,950 دولارا ، في ظل قفزة للذهب الأيام الماضية.

وشهدت العقود الفورية للمعدن في البورصة العالمية استقرارا بشكل ملحوظ إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، تحديدا 1,950.39 دولارًا .

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