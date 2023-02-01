تذبذب قوي.. سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب تذبذبا قويا حيث تراجعت بنحو 25 جنيها في بداية التعاملات، ثم ارتفعت بعد ذلك بنحو 45 جنيها.

وينشر موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم الاربعاء 2-1-2023 في محالات الصاغة على مستوى جميع الاعيرة الذهبية، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلال أسعار السلع إضافة إلى سعر الدولار اليوم.

أسعار الذهب اليوم

كشف مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب الدكتور ناجي فرج ، تفاصيل إنتاج أول سبيكة ذهب من منجم إيقات بالصحراء الشرقية ؛ والذي تم اكتشافه خلال شهر يونيو 2022 .

وقال ناجي فرج إن مصر يوجد بها 100 منجم؛ أبرزهم منجم السُكري الذي يضم 12 مليون أوقية من الذهب، لافتًا إلى أن منجم إيقات يوجد به مليون أوقية من الذهب.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا سجل 1943 جنيهات للبيع و1966 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 قيمة 1781 جنيه للبيع و1802 للشراء

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الاكثر انتشارا 1700 جنيها للبيع و1720 جنيه للبيع

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 24 بيع 1,943 شراء 1,966 أسعار الذهب عيار 22 بيع 1,781 شراء 1,802 أسعار الذهب عيار 21 بيع 1,700 شراء 1,720 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,457 شراء 1,474 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,133 شراء 1,147 أسعار الذهب عيار 12 بيع 971 شراء 983 الاونصة بيع 60,423 شراء 61,134 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 13,600 شراء 13,760 الكيلو بيع 1,942,857 شراء 1,965,714

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

سعر مصنعية الذهب للجرام الواحد تتراوح بين 3 إلى 7% من سعر جرام الذهب اليوم.

وقال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن التنقيب عن الذهب من الأدوات الجيدة للدولة؛ وهو واجب قومي، لافتًا إلى وجود أماكن أخرى عامرة بالمعدن الأصفر؛ وهي العملة المعتمدة حول العالم، مشيرًا إلى أن ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب يُعطي قوة للجنيه المصري.