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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تذبذب قوي.. سعر الذهب اليوم في مصر

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

شهدت أسعار الذهب  تذبذبا قويا حيث تراجعت بنحو 25 جنيها في بداية التعاملات، ثم ارتفعت بعد ذلك بنحو 45 جنيها.

وينشر موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم الاربعاء 2-1-2023 في محالات الصاغة على مستوى جميع الاعيرة الذهبية، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلال أسعار السلع إضافة إلى سعر الدولار اليوم.

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تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

أسعار الذهب اليوم 

كشف  مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب الدكتور ناجي فرج ، تفاصيل إنتاج أول سبيكة ذهب من منجم إيقات بالصحراء الشرقية ؛ والذي تم اكتشافه خلال شهر يونيو 2022 .

وقال ناجي فرج إن مصر يوجد بها 100 منجم؛ أبرزهم منجم السُكري الذي يضم 12 مليون أوقية من الذهب، لافتًا إلى أن منجم إيقات يوجد به مليون أوقية من الذهب.

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سعر الذهب عيار 24

 سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا سجل 1943 جنيهات للبيع و1966 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 22

سجل  سعر جرام الذهب اليوم  عيار 22  قيمة 1781 جنيه للبيع و1802 للشراء 

سعر الذهب عيار 21

وصل  سعر الذهب اليوم عيار 21 الاكثر انتشارا 1700 جنيها للبيع و1720 جنيه للبيع

سعر الذهب اليوم 

 

أسعار الذهب عيار 24بيع 1,943 شراء 1,966
أسعار الذهب عيار 22بيع 1,781 شراء 1,802
أسعار الذهب عيار 21بيع 1,700 شراء 1,720
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,457 شراء 1,474
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,133 شراء 1,147
أسعار الذهب عيار 12بيع 971 شراء 983
الاونصةبيع 60,423 شراء 61,134
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 13,600 شراء 13,760
الكيلوبيع 1,942,857 شراء 1,965,714

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

سعر مصنعية الذهب للجرام الواحد تتراوح بين 3 إلى 7% من سعر جرام الذهب اليوم.

وقال  الدكتور ناجي فرج   مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن التنقيب عن الذهب من الأدوات الجيدة للدولة؛ وهو واجب قومي، لافتًا إلى وجود أماكن أخرى عامرة بالمعدن الأصفر؛ وهي العملة المعتمدة حول العالم، مشيرًا إلى أن ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب يُعطي قوة للجنيه المصري.

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