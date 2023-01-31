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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بشرى سارة.. قرار هام بشأن مسابقة تعيين 30 ألف معلم

صدى البلد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف جديدة ضمن مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد فصل لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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بينهم مدرسون وخطباء.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف| الشروط وطريقة التقديم

مسابقة تعيين 30 ألف معلم

 وسيتم الإعلان لاحقا عن التفاصيل، وذلك على موقع بوابة والوظائف الحكومية التابعة للجهاز.

وظائف خالية

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن شغل عدد من الوظائف لصالح عدد من الهيئات التابعة لوزارة النقل، إلى جانب وظائف أخرى شاغرة لصالح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

بوابة الوظائف الحكومية

وأهاب الجهاز بالراغبين في البحث عن فرصة عمل بالجهاز الإداري للدولة، متابعة بوابة الوظائف الحكومية ورابطها https://jobs.caoa.gov.eg/ ، والالتزام بالإرشادات والشروط الموضحة بكل مسابقة.

وأعلن  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة وزارة الأوقاف للتعاقد مع 1000 إمام وخطيب ومدرس بموازنة الوزارة والمديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية

مسابقة وزارة الأوقاف 

 ويمكن للراغبين في التقدم الإطلاع على الشروط والتقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ ، اعتباراً من 18/ 2/2023 حتى 4/ 3/2023  .


وظائف الأوقاف 2023

ونصت شروط الإعلان على الآتي:-

1-     أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2-      أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3-    ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4-    ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5-      ألا يزيد السن عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

6-      أن يكون المتقدم من الذكور.

7-     أن يكون المتقدم خريج إحدى كليات جامعة الأزهر للبنين ، الآتية :

• كلية الدعوة الإسلامية .

• كلية أصول الدين .

• كلية الدراسات الإسلامية والعربية .

• كلية الشريعة.

• كلية اللغة العربية.

• كلية القرآن الكريم .

• كلية اللغات والترجمة – قسم الدراسات الإسلامية (جميع اللغات) .

• كلية الإعلام جامعة الأزهر .

• كلية التربية جامعة الأزهر شعبة ( شعبة الدراسات الإسلامية أو شعبة اللغة العربيية،  .

- شعبة اللغة الإنجليزية .

- شعبة اللغة الفرنسية .

7-  ألا يقل التقدير العام (التراكمي) للمتقدم عن (جيد).

8-     أن يجتاز بنجاح كافة الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة وفقاً للقواعد المقررة قانوناً.

9-      اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

10-  أن يقر المتقدم بقبول العمل في أى مكان بجمهورية مصر العربية وفق ما تقتضية مصلحة العمل بالوزارة.

11-  سداد مبلغ مقداره (24) جنيهاً (أربعة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الأتية : (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز رقم (781200/450/9حـ) حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع.

وظائف خالية مسابقة تعيين 30 ألف معلم معلم مساعد فصل وزارة التربية والتعليم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية وظائف الاوقاف 2023

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