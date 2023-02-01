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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وسط ترقب المستثمرين.. تذبذب أسعار الذهب في مصر وعدد من الدول العربية

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

شهدت أسعار الذهب تذبذب قوي متأثرة بما يحدث في سعر الذهب عالميا، وسط ترقب المستثمرين لقرار البنك الفيدرالي الامريكي حول سعر الفائدة.

 

أسعار الذهب اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب اليوم خاصة المقبلين على الزواج أوالراغبين في الاستثمار.

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سعر الدولار اليوم الاربعاء 2-1-2023

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بعد إيقاف شهادات الـ 25%..هذه البنوك تقدم أعلى سعر فائدة في مصر

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بشرى سارة.. قرار هام بشأن مسابقة تعيين 30 ألف معلم

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تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الاربعاء 1-2-2023، ضمن نشرته الخدمية التي تشمل على أسعار السلع أيضا إلى جانب سعر الدولار اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 1,943 شراء 1,966
أسعار الذهب عيار 22بيع 1,781 شراء 1,802
سعر الذهب اليوم عيار 21بيع 1,700 شراء 1,720
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18بيع 1,457 شراء 1,474
أسعار الذهب اليوم عيار 14بيع 1,133 شراء 1,147
سعر الذهب في مصر عيار 12بيع 971 شراء 983
الاونصةبيع 60,423 شراء 61,134
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 13,600 شراء 13,760
الكيلوبيع 1,942,857 شراء 1,965,714

سعر الذهب في الكويت اليوم 

الوحدةدينار كويتىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2418.93 دينار$62.02
سعر الذهب عيار 2217.36 دينار$56.85
اسعار الذهب عيار 2116.57 دينار$54.27
اسعار الذهب عيار 1814.20 دينار$46.52
سعر الذهب عيار 1411.05 دينار$36.18
سعر الذهب عيار 129.47 دينار$31.01
اسعار أوقية الذهب588.86 دينار$1,929
اسعار جنيه الذهب132.54 دينار$434.15
اسعار كيلو الذهب18,934 دينار$62,019

أسعار الذهب في السعودية اليوم

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24232.77 ريال$62.02
سعر الذهب عيار 22213.37 ريال$56.85
اسعار الذهب عيار 21203.68 ريال$54.27
اسعار الذهب عيار 18174.58 ريال$46.52
سعر الذهب عيار 14135.78 ريال$36.18
سعر الذهب عيار 12116.38 ريال$31.01
اسعار أوقية الذهب7,239 ريال$1,929
اسعار جنيه الذهب1,629 ريال$434.15
اسعار كيلو الذهب232,767 ريال$62,019

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

الوحدةسعر الذهب بالدرهم الاماراتي
أسعار الذهب عيار 24238.00
أسعار الذهب عيار 22218.00
سعر الذهب اليوم عيار 21208.25
سعر الذهب عيار 18178.50
أسعار الذهب عيار 14138.75
أسعار الذهب عيار 12119.00
الاونصة7,402
سعر الجنيه الذهب اليوم1,666
الكيلو238,000

أسعار الذهب في قطر 

الوحدةريال قطريدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24225.83 ريال$62.02
سعر الذهب عيار 22207.01 ريال$56.85
اسعار الذهب عيار 21197.60 ريال$54.27
اسعار الذهب عيار 18169.37 ريال$46.52
سعر الذهب عيار 14131.73 ريال$36.18
سعر الذهب عيار 12112.91 ريال$31.01
اسعار أوقية الذهب7,023 ريال$1,929
اسعار جنيه الذهب1,581 ريال$434.15
اسعار كيلو الذهب225,828 ريال$62,019

سعر الذهب في اليمن اليوم

الوحدةسعر الذهب بالريال اليمني
سعر الذهب عيار 24بيع 33,257 شراء 35,771
سعر الذهب عيار 22بيع 30,486 شراء 32,790
سعر الذهب عيار 21بيع 29,100 شراء 31,300
سعر الذهب عيار 18بيع 24,943 شراء 26,829
سعر الذهب عيار 14بيع 19,400 شراء 20,867
سعر الذهب عيار 12بيع 16,629 شراء 17,886
الاونصةبيع 1,034,297 شراء 1,112,491
أسعار الجنيه الذهب اليومبيع 232,800 شراء 250,400
الكيلوبيع 33,257,143 شراء 35,771,429

أسعار الذهب في الجزائر اليوم

الوحدةدينار جزائريدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 248,429 دينار$62.02
سعر الذهب عيار 227,727 دينار$56.85
اسعار الذهب عيار 217,375 دينار$54.27
اسعار الذهب عيار 186,322 دينار$46.52
سعر الذهب عيار 144,917 دينار$36.18
سعر الذهب عيار 124,214 دينار$31.01
اسعار أوقية الذهب262,137 دينار$1,929
اسعار جنيه الذهب59,003 دينار$434.15
اسعار كيلو الذهب8,428,858 دينار$62,019

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