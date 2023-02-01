وسط ترقب المستثمرين.. تذبذب أسعار الذهب في مصر وعدد من الدول العربية

شهدت أسعار الذهب تذبذب قوي متأثرة بما يحدث في سعر الذهب عالميا، وسط ترقب المستثمرين لقرار البنك الفيدرالي الامريكي حول سعر الفائدة.

أسعار الذهب اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب اليوم خاصة المقبلين على الزواج أوالراغبين في الاستثمار.

يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الاربعاء 1-2-2023، ضمن نشرته الخدمية التي تشمل على أسعار السلع أيضا إلى جانب سعر الدولار اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 1,943 شراء 1,966 أسعار الذهب عيار 22 بيع 1,781 شراء 1,802 سعر الذهب اليوم عيار 21 بيع 1,700 شراء 1,720 سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بيع 1,457 شراء 1,474 أسعار الذهب اليوم عيار 14 بيع 1,133 شراء 1,147 سعر الذهب في مصر عيار 12 بيع 971 شراء 983 الاونصة بيع 60,423 شراء 61,134 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 13,600 شراء 13,760 الكيلو بيع 1,942,857 شراء 1,965,714

سعر الذهب في الكويت اليوم

الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 18.93 دينار $62.02 سعر الذهب عيار 22 17.36 دينار $56.85 اسعار الذهب عيار 21 16.57 دينار $54.27 اسعار الذهب عيار 18 14.20 دينار $46.52 سعر الذهب عيار 14 11.05 دينار $36.18 سعر الذهب عيار 12 9.47 دينار $31.01 اسعار أوقية الذهب 588.86 دينار $1,929 اسعار جنيه الذهب 132.54 دينار $434.15 اسعار كيلو الذهب 18,934 دينار $62,019

أسعار الذهب في السعودية اليوم

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 232.77 ريال $62.02 سعر الذهب عيار 22 213.37 ريال $56.85 اسعار الذهب عيار 21 203.68 ريال $54.27 اسعار الذهب عيار 18 174.58 ريال $46.52 سعر الذهب عيار 14 135.78 ريال $36.18 سعر الذهب عيار 12 116.38 ريال $31.01 اسعار أوقية الذهب 7,239 ريال $1,929 اسعار جنيه الذهب 1,629 ريال $434.15 اسعار كيلو الذهب 232,767 ريال $62,019

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

الوحدة سعر الذهب بالدرهم الاماراتي أسعار الذهب عيار 24 238.00 أسعار الذهب عيار 22 218.00 سعر الذهب اليوم عيار 21 208.25 سعر الذهب عيار 18 178.50 أسعار الذهب عيار 14 138.75 أسعار الذهب عيار 12 119.00 الاونصة 7,402 سعر الجنيه الذهب اليوم 1,666 الكيلو 238,000

أسعار الذهب في قطر

الوحدة ريال قطري دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 225.83 ريال $62.02 سعر الذهب عيار 22 207.01 ريال $56.85 اسعار الذهب عيار 21 197.60 ريال $54.27 اسعار الذهب عيار 18 169.37 ريال $46.52 سعر الذهب عيار 14 131.73 ريال $36.18 سعر الذهب عيار 12 112.91 ريال $31.01 اسعار أوقية الذهب 7,023 ريال $1,929 اسعار جنيه الذهب 1,581 ريال $434.15 اسعار كيلو الذهب 225,828 ريال $62,019

سعر الذهب في اليمن اليوم

الوحدة سعر الذهب بالريال اليمني سعر الذهب عيار 24 بيع 33,257 شراء 35,771 سعر الذهب عيار 22 بيع 30,486 شراء 32,790 سعر الذهب عيار 21 بيع 29,100 شراء 31,300 سعر الذهب عيار 18 بيع 24,943 شراء 26,829 سعر الذهب عيار 14 بيع 19,400 شراء 20,867 سعر الذهب عيار 12 بيع 16,629 شراء 17,886 الاونصة بيع 1,034,297 شراء 1,112,491 أسعار الجنيه الذهب اليوم بيع 232,800 شراء 250,400 الكيلو بيع 33,257,143 شراء 35,771,429

أسعار الذهب في الجزائر اليوم

الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 8,429 دينار $62.02 سعر الذهب عيار 22 7,727 دينار $56.85 اسعار الذهب عيار 21 7,375 دينار $54.27 اسعار الذهب عيار 18 6,322 دينار $46.52 سعر الذهب عيار 14 4,917 دينار $36.18 سعر الذهب عيار 12 4,214 دينار $31.01 اسعار أوقية الذهب 262,137 دينار $1,929 اسعار جنيه الذهب 59,003 دينار $434.15 اسعار كيلو الذهب 8,428,858 دينار $62,019

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