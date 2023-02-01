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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1 فبراير.. شاهد

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الأربعاء

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقرير فيديو، عن  أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 1-2-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره أحمد حمدي و المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.
 

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وقالت “النعساني” إن  أسعار الذهب سجلت اليوم الأربعاء 1-2-2023، انخفاضًا طفيفًا  في الأسعار مقارنة بالأيام الماضية، وهي فرصة للشراء للكثير من المقبلين على الزواج.



 

أسعار الذهب اليوم 
 

ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث أن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

أسعار الذهب اليوم



ومن خلال التقرير التالي  وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم،الأربعاء 1 فبراير 2023، في أسواق الصاغة.   
 

سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1943 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1700 جنيه.

الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1457 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 13600 جنيها. 


أسعار مصنعية الذهب في مصر:


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



سعر  الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
 

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو الدول العربية.
 

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