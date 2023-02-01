نزل تحت 1500 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن، تراجعا ملحوظا وبشكل مفاجئ، لتصل إلى مستويات متدنية مقارنة بأعلى سعر وصل إليه الجرام وهو 1950 جنيها في يوم الأربعاء 11 يناير تحديدا، فيما تراجع سعر عيار 18 وهو كثير الانتشار، إلى أقل من 1500 جنيه بعدما كسر الـ1700 جنيه في وقت سابق.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه 320 جنيها مقارنة بأسعار أول أمس إذ سجّل 14,080 جنيها، واليوم 13,760 جنيها ، فيما تراجع 1440 جنيها مقارنة بالخميس 15 ديسمبر حيث سجّل 15200 جنيه حينها.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويكثر البحث بشكل يومي عن سعر المعدن اليوم في مصر وخاصة عيار 21 الأكثر تداولا وكذلك عيار 18 الأكثر انتشارا، إذ فقد سعر عيار 21 اليوم الأربعاء 250 جنيهًا من أعلى سعر سجله الشهر الحالي، وهو 1950 جنيهًا في يوم 11 يناير.

أسعار الذهب

اقرأ أيضا:

أسعار الذهب اليوم في مصر

الشباب خاصة المقبلون على مشروع الزواج من خلال الخطوبة يبحثون عن سعر المعدن خاصة عياري 21 و 18 وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الأربعاء، وكذلك الراغبون في استثمار أموالهم في السبائك، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الجرام بأعيرته المختلفة اليوم الأربعاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء : 1,966 جنيهًا.

سعر الذهب

سعر الجرام عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء عيار 21 : 1720 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 18 : 1,474 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 14 : 1,147 جنيهًا.

سعر الجنيه

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 13,760 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء عيار 24 : 1925 دولارا.

سعر الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

ويعتبر سعر المصنعية والضريبة والدمغة محل اهتمام الكثير يوميا، وهي غير ثابتة فتختلف من مكان لأخر، ويعود هذا الاختلاف إلى تنوع محلات الصاغة كما يتوقف ذلك على أشكال المشغولات ووزنها وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب.

وعن حساب سعر المصنعية فهي في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.

سعر الذهب عيار 21 الآن

وتراجع سعر عيار 21 الآن في مصر، بعدما قفز في وقت سابق إلى مستويات كبيرة، ولكن تراجعت مرة آخرى على خلفية تأمين الدولار خلال الأيام الماضية والإفراج عن بضائع بالمليارات من الموانئ.

وفي نفس القوت نشرت وكالة رويترز الدولية للأنباء ، استطلاع لمجموعة خبراء دوليين كشف عن انخفاض الأمريكي مقابل الجنيه المصري بحلول يونيو المقبل ، إلى 26.24 أمام الجنيه بنهاية يونيو 2023، وإذا تحقق ذلك سيكون فقد الدولار حوالي 5.81 تحديدا من أعلى سعر.

سعر الذهب

أسعار الذهب عالميًا

وتراجعت العقود الفورية للذهب عالميا ، لتسجل سعر الأوقية اليوم 1,927 بعدما وصلت 1945 دولارا الأيام الماضية ، في ظل قفزة للذهب الأيام الماضية.

وتراجعت العقود الفورية في البورصة العالمية بشكل ملحوظ إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,927.40 دولارًا .