عيار 21 نزل 250 جنيها.. أسعار الذهب الآن بمصر بعد الهبوط الأخير

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن، تراجعا مقارنة بأسعار الأمس ، وكذلك أعلى سعر سجله المعدن في 11 يناير ، إذ وصل الجرام حينها لـ 1950 جنيهًا لأول مرة في التعاملات.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويهتم الكثير بسعر المعدن اليوم في مصر وخاصة عيار 21 الأكثر تداولا في مصر بين محلات الصاغة، والي سجل تراجعا بقيمة 50 جنيها مقارنة بسعر الأمس الاثنين.

وفقد عيار 21 اليوم الثلاثاء 250 جنيهًا من أعلى سعر سجله الشهر الحالي، وهو 1950 جنيهًا في يوم 11 يناير.

أسعار الذهب

اقرأ أيضا:

2000 جنيه للجرام.. مفاجأة في الأسعار اليوم وعيار 21 الآن

نزل 720 جنيهًا.. مفاجأة في الأسعار الآن بعد توقعات الدولار

تراجع 50 جنيها.. سعر الجرام في مصر عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الآن

ويبحث الكثير عن سعر عيار 21 الآن في مصر، والتي شهدت تراجعا ملحوظا على خلفية تأمين العملة الصعبة خلال الأيام الماضية والإفراج عن بضائع بالمليارات من الموانئ.

وجاء ذلك بالتزامن مع استطلاع نشرته وكالة رويترز، بشأن تراجع الدولار مقابل الجنيه في شهر يونيو القادم.

وكشف الاستطلاع عن انخفاض الأخضر مقابل الجنيه المصري بحلول يونيو المقبل ، إلى 26.24 أمام الجنيه بنهاية يونيو 2023، وإذا تحقق ذلك سيكون فقد الدولار حوالي 5.81 تحديدا من أعلى سعر.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

فقد سعر الجنيه 320 جنيها مقارنة بأسعار أمس إذ سجّل 14,080 جنيها، واليوم 13,760 جنيها ، فيما تراجع 1440 جنيها مقارنة بالخميس 15 ديسمبر حيث سجّل 15200 جنيه حينها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويبحث المقبلون على الزواج من الشباب وكذلك الراغبون في استثمار أموالهم عن سعر المعدن و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الثلاثاء ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط السعر بحسب الجرام اليوم الثلاثاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء : 1,966 جنيهًا.

سعر الذهب

سعر الجرام عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء عيار 21 : 1720 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18 : 1,474 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 : 1,147 جنيهًا.

سعر الجنيه

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 13,760 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1925 دولارا.

سعر الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

ويهتم الكثير يوميا بأسعار الأصفر اليوم بالمصنعية والدمغة والتي تكون متغيرة من مكان لأخر، ويعود الاختلاف في سعر المصنعية إلى اختلاف الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويتغير سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة ، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.

أسعار الذهب عالميًا

وهبطت العقود الفورية للذهب على المستوى العالمي للمعدن، لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,922 بعدما وصلت 1945 دولارا الأيام الماضية بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية للذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وتراجعت عقود الأصفر الفورية بشكل ملحوظ إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1922.80 دولارًا .