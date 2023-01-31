تراجع 50 جنيها.. سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

رصدت معظم برامج التوك شو ، خلال اليومين الماضيين، آخر تطورات تراجع أسعار الذهب وخاصة سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 ، وعدة نصائح هامه عند شراء وبيع الذهب في الأسواق المصرية.

فيما تراجعت أسعار الذهب في مصر، أمس الاثنين، وشهدت انهيار تاريخي، بمتوسط بلغ 50 جنيها على الأقل في الجرام الواحد منذ مطلع الأسبوع الجاري.





سبائك ذهبية مغشوشة

في البداية رد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، على ما يتردد بشأن انتشار سبائك مغشوشة في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وقال ناجي فرج، في مداخلة هاتفية لبرنامج الأولي للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إن لا يوجد سبائك مضروبة في السوق المصرية قولا واحدا وقاطعا، مضيفا أن السوق تحت السيطرة تماما من قبل الدولة ووزارة التموين.

وأضاف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن الشائعات عن وجود سبائك ذهبية مغشوشة على تماما عن الصحة وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث بالمرة.



٣٥٪ زيادة سنويا



زف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، بشرى سارة بشأن نسبة الزيادة في أسعار الذهب وسعر جرام الذهب في مصر عيار 21.

وقال ناجي فرج، في مداخلة هاتفية لبرنامج الأولي للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إن الذهب ملاذ آمن تماما للاستثمار ويحفظ علي أموال من يضع أمواله فيه، مضيفا أن أسعار الذهب وسعر جرام الذهب في مصر عيار 21 علي المستوي السنوي يشهد زيادة بلا شك.

وأضاف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن الذهب يرتفع سنويا بنسبة ٣٥ ٪ ، متابعا أن أسعار الذهب وسعر جرام الذهب في مصر عيار 21 يذهب له الجميع لأهداف متعددة .



أسعار الذهب اليوم الاثنين

فيما ووصل سعر عيار 24 نحو 1943 جنيها للبيع و1996 جنيها للشراء مقابل 2000 جنيها للبيع و2011 جنيها للشراء يوم السبت الماضي بفارق 57 جنيها، وسجل سعر عيار 21 نحو 1700 جنيها للبيع و1802 جنيها للشراء مقارنة 1750 جنيها للبيع و 1760 جنيها للشراء بنهاية تعاملات السبت الماضي بفارق 50 جنيها، ووصل سعر عيار 18 نحو 1457 جنيها للبيع و 1474 جنيها للشراء مقارنة بـ1500 جنيها للبيع و 1509 جنيها للشراء بنهاية السبت بفارق 57 جنيها.

نصائح بيع وشراء الذهب







وجع الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، عدة نصائح هامة للمواطنين في عملية بيع وشراء الذهب.

وقال ناجي فرج، في مداخلة هاتفية لبرنامج الأولي للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إن الذهب المصري يتمتع بسمعة عالمية فوق الممتازة، مضيفا أن الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة يلقي اهتماما كبيرا من قبل الجميع .

وأضاف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن لابد من التأكد من البائع الذهب ، لافتا إلى أن لدينا في مرسي علم مصفاة تنتج الذهب بمواصفات عالمية.

وتابع الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن الشائعات عن وجود سبائك ذهبية مغشوشة على تماما عن الصحة وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث بالمرة.