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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكثر من مليون أوقية.. تفاصيل بدء إنتاج الذهب في منجم «إيقات».. فيديو

الذهب
الذهب

علق ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، على بدء إنتاج الذهب من منجم "إيقات" بصحراء مصر الشرقية.

وأكد ناجي فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر دولة عامرة بالمناطق الغنية جدا بالذهب.

وأوضح: "يوجد أكثر من 100 موقع في مصر مثل منجم السكري، وجبل إيقات في الصحراء الشرقية من المناطق الواعدة"، لافتا: "يوجد احتياطي استراتيجي هناك أكثر من مليون أوقية من الذهب وهو منجم واعد جدا".

الذهب هو العملة الصعبة

وأشار: "التنقيب عن الذهب من الأدوات الجيدة للدولة، ويوجد العديد من الأماكن غير جبل إيقات"، موضحا: "الذهب هو العملة الصعبة والعالمية المعتمدة في كل أنحاء العالم".

وأكد أن الاهتمام بالتنقيب عن الذهب واجب قومي لرفع الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب، موضحا: "ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي يعطي قوة للجنيه".

واسترسل ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب،: "الاحتياطي في منجم السكري يصل إلى 12 مليون أوقية"، مؤكدا: "توجد مناطق أخرى واعدة في مصر".

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